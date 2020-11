Damerow

Die Küche im renommierten „ Forsthaus“ ist um eine profilierte Köchin reicher. Nach zwei Jahren engagierter Lehre, eingeschlossen knapp ein Dutzend Workshops, zwei Erfolge beim Usedomer Köchepokal sowie Trainings mit der deutschen Koch-Nationalmannschaft ist Linda Lotz am (Zwischen-)Ziel: „Köchin ist mein Traumjob!“

Für ihre guten Leistungen erhielt Linda Latz vom Dehoga den Usedomer Inselpreis überreicht. Es gratulierten: Torsten Riel, UsedomerKöcheKlub, Direktoin Simone Herse, Dehoga Vorsitzender Krister Hennige und Chefkoch Lutz Müller. Quelle: privat

Groß geworden im niedersächsischen Salzgitter, hat die 34-Jährige den Berufsabschluss mit Bravour gemeistert, einen Arbeitsvertrag in der Tasche und dazu eine Ehrung der besonderen Art. „Sie hat das Gold-Level erreicht“, zeigt sich der Chef des Insel-Köcheklubs, Thomas Thiel, begeistert. Und während die inzwischen in Mölschow wohnhafte junge Frau eher bescheiden darauf hinweist, dass ihr dieser Beruf eben einfach riesigen Spaß mache, stimmt Krister Hennige in das große Lob ein. „Diese Ehrung schließt auch eine Würdigung sämtlicher Ausbilder und Ausbilderinnen sowie das Engagement aller beteiligten Azubis ein“, sagt der Dehoga-Regionalchef. Ihm liegt der leistungsstarke Berufsnachwuchs besonders am Herzen.

Zunächst hatte die Niedersächsin eine Ausbildung als Industriekauffrau beziehungsweise -fachwirtin absolviert und wie fast alle in der Familie bei der Salzgitter AG einen lukrativen Job erhalten. Doch schon bald merkte sie, dass finanzielle und soziale Absicherung etwas Schönes, „aber eben nicht alles“ ist.

Job und Liebe bringen sie nach Usedom

Neue berufliche Herausforderungen und die Liebe begründeten den Ortswechsel auf die Insel, wo sie nun mit ihrer Frau lebt. Und nach Konsultationen bei der Agentur für Arbeit sowie Praktika in der Gastro-Branche stand auch rasch ihr Umschulungsbetrieb fest – das Forsthaus Damerow sollte es sein, in dem Linda von 2018 bis 2020 bei Küchenchef Lutz Müller sowie im Team von 13 Kollegen beruflich „umsattelte“.

Besonders viel habe sie Nico Engel, dem Vizeküchenchef, zu verdanken. „Seine Geduld, seine Freundlichkeit und die vielen fachlichen Kniffe haben mir sehr geholfen.“ Kein Wunder, dass sie nun, da Engel familiär bedingt das Unternehmen wechselt, ein bisschen mit Traurigkeit zu kämpfen hat. Indes: Die überaus kollegiale, ja freundschaftliche Verbundenheit der beiden dürfte Bestand haben.

Wenn die Rede auf ihre zwei Erfolge beim Köchepokal, ihre vielfältig angelegten Seminarteilnahmen sowie das zudem erreichte Zertifikat als „Anerkannter Berater für deutschen Wein“ kommt, würde sie den Ball gern bewusst flach halten. Denn ständige Qualifizierung, die Arbeit an sich selbst sowie die Erweiterung des persönlichen beruflichen Horizonts sind für sie fast so etwas wie Selbstverständlichkeiten. „Ernsthaftigkeit in die Erfüllung der Aufgaben zu setzen, ist meine Basis für Leidenschaft.“ Das klingt schon unglaublich professionell, doch weiß die Köchin dies sogleich mit weiteren Akzenten zu verbinden.

Wunsch nach einem Imkerlehrgang

So würde sie gern einen Imkerlehrgang absolvieren (Bienenvölker gibt es ja schon am Forsthaus) und noch mehr Nachhaltigkeit in der Küche des Restaurants einziehen lassen. Der hoteleigene Kräutergarten, die Minimierung von Abfällen und das Zubereiten von Wild sowie anderer Erzeugnisse aus der Region – alles das bietet dafür bereits günstige Voraussetzungen.

Krister Hennige und Hoteldirektorin Simone Herse sind froh, mit Azubis und jungen Mitarbeitern wie Linda Lotz Leute im Team zu haben, die miteinander und voneinander lernen, um gemeinsam an Qualität zuzulegen. Eine Lobeshymne, die die Ausgezeichnete gern an ihre Kollegen weiterreicht: „Hier ist einfach auf jeden Verlass, der Service stimmt und auch das Teamwork.“

Sie mag „alles mit Hack“

Blieben die Antworten auf für eine Profiköchin naheliegende Fragen: Selbst mochte und mag sie die schmackhafte Hausmannskost, zubereitet von Oma und Mama, essen. Bouletten, Nudeln und „alles mit Hack“ liegen im persönlichen Speiseplan ganz vorn, im Restaurant steht sie besonders auf Roulade und Gulasch. Ihre Stärken in der Zubereitung bringt sie im Forsthaus aber vorrangig in der kalten Küche und bei den Desserts ein. Denn „backen ist eine Leidenschaft von mir“, sagt sie und hebt den Kürbiscremekuchen hervor. Mit der Kreation war sie bei einem der Inselpokalwettbewerbe besonders erfolgreich.

Momentan steht Kurzarbeit auf ihrem Dienstplan, pandemiebedingt. Aber Linda Lotz scheint eine bedingungslose Optimistin zu sein, privat wie beruflich. Nicht die schlechteste Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere, die nicht außer Acht lässt, dass es auch Partnerin und Familie sowie Haus und Hof gibt.

