Reetzow

Bei Jana Labahn sieht es derzeit aus wie in einem Tierfutterhandel. In ihrer kleinen Wohnung in Reetzow stapeln sich Säcke und Kisten mit Tierfutter. Für ihre neun Windhunde, die mit ihr im Haus leben, ist das aber nicht bestimmt. Die 34-Jährige will Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen, die ihre Tiere aus dem Kriegsgebiet bei ihrer Flucht in den Westen mitgebracht haben. „Die großen Hilfsorganisationen haben natürlich die Menschen im Blick, deshalb rücken die Tiere da in den Hintergrund“, sagt Jana Labahn.

Tierschutzorganisationen und Futterhäuser als Spenden-Netzwerk

Seit Kriegsbeginn hat sie das Handy kaum aus der Hand genommen, um ein Spenden-Netzwerk aufzubauen. „Es hat sich gelohnt. Bis heute konnten wir dank mehrerer Hersteller und zweier Tierschutzorganisationen über acht Tonnen Futter an die polnisch-ukrainische Grenze bringen lassen. Ein Wahnsinn. Wir helfen den Menschen vor Ort und auch Tierheimen“, sagt die Usedomerin. Einer der großen Unterstützer sei das Futterhaus Vahr in Bremen.

Den größten Teil des Futters hätten die Hersteller selbst über Speditionen ins Nachbarland gebracht. „Wir sind am Wochenende mit einem vollbeladenen Anhänger nach Görlitz gefahren. Das waren rund 500 Kilogramm Hilfsgüter, hauptsächlich Futter, Katzenstreu, Hundebetten und Tiermedizin“, sagt die Reetzowerin, die im vergangenen Jahr von Bremen nach Usedom gezogen ist. Weil sie derzeit als Tätowiererin nicht arbeitet, kann sie sich voll auf die Spendensammlung konzentrieren. Unterstützung erfährt sie inzwischen auch vom Tierhof Labömitz und von der Greifswalder Tierrettung.

Fahrer und Lagerräume gesucht

Das Sammeln der Spenden ist aber das eine, die Fahrt zur Grenze mit Mensch und Material das andere. „Wenn ich einen Fahrer mit einem Sprinter bekommen würde, könnte ich am kommenden Sonntag wieder nach Görlitz fahren und weitere Spenden übergeben. Noch besser wäre es natürlich, wenn sich eine Spedition vor Ort findet, die bis Warschau fährt. Wir sind schon gut koordiniert, aber daran hapert es noch“, sagt die Reetzowerin und ergänzt: „Die Hilfsbereitschaft wächst stetig, leider auch das Elend im Kriegsgebiet und an den Grenzen.“

Ein weiteres Dilemma sind fehlende Lagerkapazitäten. Sie sucht beispielsweise eine leerstehende Garage oder Räumlichkeiten. „Der Raum sollte trocken und abschließbar sein.“ Sie ist froh, dass ihre Initiative inzwischen auf der Hilfsplattform usedom-hilft.de (eingerichtet vom Heringsdorfer Marcel Piper) gelistet ist. Auf der Seite wird informiert, was benötigt wird: Unter anderem Tiernahrung (Trockenfutter und Nassfutter), Körbe, Decken und Betten, Tierbekleidung, Transportboxen für Tiere und Medikamente (z. B. Schmerzmittel, Antibiotika, Wurmkuren, Augensalbe, Beruhigungsmittel).

Wer die Reetzowerin auch weiterhin unterstützen will, kann sie telefonisch unter 0160 / 94 69 06 00 kontaktieren. Spenden können in der Ihlenfeldstraße 25 in Reetzow abgegeben werden.

Von Henrik Nitzsche