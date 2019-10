Usedomerin mit 2,47 Promille am Steuer unterwegs

Bansin

Für eine 38 Jahre alte Frau von der Insel Usedom wird es jetzt richtig teuer. Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr wurde sie von der Polizei angehalten und hatte einen Atemalkoholwert von 2,47 Promille.

„Ein Zeuge bemerkte die betrunkene Frau an der Tankstelle in Bansin und informierte uns über die Einsatzleitstelle“, so ein Sprecher der Polizei. Der Zeuge signalisierte, dass die Frau in Richtung Polen unterwegs ist. Ein Wagen der Bereitschaftspolizei machte sich vom Revier Heringsdorf auf den Weg in Richtung Bansin und stoppte die Frau auf Höhe des Wiesenweges in der Neuhofer Straße. „Sie musste danach eine Blutprobe abgeben. Zur Sicherheit wurde auch der Autoschlüssel sichergestellt“, so die Polizei.

Erst am Dienstag kam es auf der Greifswalder Ortsumgehung zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 44 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Kind (11) und 1,48 Promille Atemalkohol, sie verursachte einen Horror-Unfall mit vier Schwerverletzten.

Von Hannes Ewert