Trassenheide

Einen rekordverdächtigen Promillewert stellte eine Frau aus dem Usedomer Norden am Ortseingang von Trassenheide auf. Die Polizei stoppte die 35-Jährige am Dienstagabend gegen 22 Uhr am Ortseingang. „Sie fuhr in einer Fahrzeugkolonne von Karlshagen nach Trassenheide. Die Kollegen hatten wohl den richtigen Riecher, denn sie fuhr mit eingeschaltetem Fernlicht“, so eine Polizeisprecherin in Anklam. Daraufhin kontrollierten die Beamten die Frau.

Es folgte eine Blutprobenentnahme. „Der Führerschein wurde natürlich sichergestellt und die Autofahrerin darf sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten“, so die Sprecherin.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde eine Frau mit mehr als 3 Promille aus dem Verkehr gezogen. Am Ende wurden die Polizisten mit einem Kampfhund attackiert.

Von Hannes Ewert