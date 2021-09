Usedomerin räumt bei Beach-Tennis-WM ab: „Milva“ erfüllt sich Traum auf Sardinien

Heringsdorf

Milva heißt eigentlich Kathleen. Nur nennt sie kaum jemand so. Ihre feuerroten, langen und lockigen Haare haben der Heringsdorferin den Spitznamen der großen Dame des italienischen Chansons eingebracht. Die „Namensgebung“ ereignete sich auf dem Handballfeld. Eine junge Frau aus Anklam kam 1998 beruflich auf die Insel und stand plötzlich bei den Handballfrauen des HSV auf der Platte. „Das erste, was ich von den Mädels zu hören bekam, war, hallo Milva. Das ist bis heute so“, sagt die 44-Jährige.

Milva ist weltweit bekannt, die Usedomer Version arbeitet noch daran und hat jetzt den ersten Schritt gemacht. Kathleen Berndt war bei der Weltmeisterschaft im Beachtennis der IFBT (International Federation Beach Tennis). Premiere für die zweifache Mutter, die es bislang zur Bezirksmeisterschaft in der Leichtathletik oder bis in die Handball-Oberliga gebracht hat.

An der Seite einer Marokkanerin

Und jetzt eine WM auf Sardinien. „Ein Traum, den man sich erfüllen muss“, sagt Kathleen Berndt. Und der Traum dürfte gar nicht aufhören, denn sensationell kehrte sie mit zwei Medaillen aus Italien zurück. Silber gab es im Damen-Doppel Ü 40 mit der mehrfachen ungarischen Weltmeisterin Zsuzsanna Kovacs, Bronze in der Ü30 mit der Marokkanerin Imane Ouafiki.

Mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler aus 20 Nationen gingen in diversen Disziplinen und im Nationen-Wettbewerb auf 18 Spielfeldern im tiefen Sand an den Start. 15 waren es im Team Germany, davon zwölf aus Mecklenburg-Vorpommern. „Wir waren eine Woche vor Ort“, sagt Kathleen. Wir, damit meint sie ihre Mitstreiter vom HSV Insel Usedom. Die kleine Beachtennis-Gruppe hat sich als Sparte dem HSV angeschlossen. Nach Turnieren in Boltenhagen und Dierhagen ging es gleich auf die große Bühne.

Eine junge Sportart, die „Milva“ erst seit Sommer 2020 intensiv betreibt. Bei einem Turnier am Ahlbecker Sportstrand war sie noch in der Zuschauerrolle, ehe sie selbst zum Schläger griff. Beach-Tennis ist ein Spiel, das Tennis, Beachvolleyball und Badminton miteinander verbindet. Die häufigste Wettkampfform ist die des Doppels.

Mit dem Schläger vor dem Gesicht

Dass sie bei der WM mit international erfahrenen Akteuren zu den Medaillen greifen konnte, hatte sich vor Ort ergeben. Kommuniziert wurde auf Englisch oder mit den Händen. „Man ist beim Spiel so fokussiert, da braucht es wenige Worte“, sagt Kathleen. Nach jedem Punkt kommen die Spielpartner an der hinteren Linie zusammen, um den nächsten Spielzug zu besprechen – „natürlich mit dem Schläger vor dem Gesicht, was für mich neu war“.

So ist das bei einer WM. „Die ich ohne die Unterstützung meines Arbeitgebers und meiner tollen Familie nicht hätte erleben können. Mein Dank geht an das gesamte deutsche WM-Team, insbesondere an Mia Webley, die mich an der Seite unterstützte, sowie meinem Mentaltrainer Roman Maaßen, der mir mit seiner Lockerheit und seinem Humor die Aufregung und Nervosität genommen hat.“

Der Künstler sagt Lampenfieber. Bei „Milva“ ist es die Aufregung, die noch immer vor jedem Spiel anhält – ob beim Handball oder beim Beach-Tennis. „Ich kann das einfach nicht ablegen“, sagt die Polizeihauptmeisterin der Bundespolizei, die 1998 zum Revier nach Ahlbeck kam. Sie ist im Innendienst tätig und bearbeitet Ermittlungsakten. Bei der Bundespolizei hat sie ihren Lebenspartner „Skippy“ kennengelernt.

Den Dienstsport nutzt sie zum Laufen. In der Woche trainiert die hochaufgeschossene Frau Handball, am Wochenende ist sie meist am Heringsdorfer Strand zu finden. Unterhalb des Hotels „Villa Neptun“ haben die HSVler zwei Netze. „Wir haben den ganzen Winter durchgespielt. Man musste auch mal Schnee schieben, damit die Spielfläche frei wird.“

Blasen auf sardinischem Sand

Apropos Spielfläche: Sand ist nicht gleich Sand. Auf Sardinien haben die Akteure barfuß auf einem schwarzen, grobkörnigen Sand aufgeschlagen, was sich nach einem Tag bereits bemerkbar machte. „Wir hatten Blasen an allen Zehen.“ Die Konsequenz: Socken und darüber Beachtennissocken. „Der Usedomer Sandstrand ist nun mal der beste“, sagt Milva, die übrigens in ihrem Job einen anderen Spitznamen bekommen hat. Bei der Bundespolizei heißt sie „Inge“. Als junge Kollegin war sie im Dienst auf dem Monitor über das Kürzel „Inge“ gestolpert. Sie stand auf dem Schlauch, bis ihr die Kollegen erklärten, dass das die Abkürzung für „Ingewahrsamnahme“ ist.

Nach der WM steht im November die EM in Barcelona an. Mit Usedomern? „Zu 90 Prozent sind wir dabei“, meint Milva. Das Original ist übrigens Ende April in Mailand im Alter von 81 Jahren gestorben. „Jetzt bin ich alleine“, sagt Milva oder Inge oder Kathleen – egal!

Von Henrik Nitzsche