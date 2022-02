Heringsdorf/Trassenheide

Wirte animieren ihre Gäste gerne mal zu einem weiteren Bier oder Sekt mit den Worten: „Auf einem Bein kann man nicht stehen.“ Das hat auch Patricia Pohl schon oft gehört, wenn sie mit Freunden unterwegs ist und denkt sich dann müde lächelnd: „Ha ha“.

Sie steht auf nur einem Bein. Das andere hat sie bei einem Verkehrsunfall verloren. Im August 2012 war sie mit dem Motorrad auf dem Heimweg von der Arbeit in Heringsdorf nach Ückeritz. Ein entgegenkommender Pkw überholte auf der B 111 eine Kolonne und übersah die 17-Jährige auf ihrer Yamaha.

„Daran habe ich gar keine Erinnerungen mehr“, sagt Patricia Pohl. Die 26-Jährige sitzt in ihrem Bürostuhl hinter der Corona-Schutzscheibe im Tourismus-Service-Zentrum in Heringsdorf. Hier verantwortet sie den Vermieterbereich.

Eine Woche aus dem Leben gestrichen

„Das Gehirn hat eine Schutzfunktion übernommen. Der Unfall war an einem Freitag, das weiß ich. Der Tag davor ist wie ausgelöscht, die Tage danach auch. Eine Woche ist aus meinem Leben gestrichen“, sagt Patricia.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einem Leben mit Handicap, das sie angenommen hat. Heute, knapp zehn Jahre nach der Tragödie auf der Schmollenseer Geraden, gehört die Prothese zu ihrem Alltag. „Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ziehe ich die Prothese aus und bewege mich im Rollstuhl, andere ziehen ihre Jogginghose an. So ist das eben“, sagt Patricia, die seit drei Jahren mit ihrem Partner in Trassenheide lebt. Und sich bald ihren Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen will. Mit ihrem Freund, der als Industriekletterer in Greifswald arbeitet, hat sie ein Grundstück in Neuendorf erworben, um dort zu bauen.

Ein Haus im Bungalowstil soll es werden, ebenerdig, behindertengerecht. „Wohnungen, die behindertengerecht sind, findet man ja kaum noch“, sagt sie.

Am Arbeitsplatz hat sie das Problem nicht. Der Eingangsbereich zur Touristinfo von der Delbrückstraße aus verfügt über eine Rampe. Wenn das Laufen mal richtig schwer fällt, kommt sie mit dem Rollstuhl zur Arbeit. Ihr Büroplatz ist so ausgestattet, dass sie sich problemlos mit dem Rollstuhl bewegen kann. Auf der Etage gibt es eine behindertengerechte Toilette.

Kniegelenk muss einmal im Jahr zur Durchsicht

Auf den ersten Blick fällt es nicht auf, dass an ihrem Körper etwas fehlt. Erst auf den zweiten und zwar durch die Fußstütze an ihrem Bürostuhl. „Da kann ich die Prothese entlasten.“ Sie zieht ihre Jeans hoch und zeigt auf das künstliche Körperteil, mit dem sie auf eigenen Beinen stehen kann. „Die Prothese hat eine künstliche Intelligenz. Das Kniegelenk muss einmal im Jahr zur Durchsicht. Dann bekomme ich für zwei Wochen ein anderes Gerät“, erzählt Patricia ganz selbstverständlich. Man könnte denken, sie plaudert da gerade über ihr Auto.

Mit dem Pkw fährt sie zur Arbeit und kommt fast täglich an der Unfallstelle vorbei. Für Patricia kein Problem. Der Kopf habe längst akzeptiert, dass der Körper nicht mehr komplett ist. Auf ein Motorrad hat sie sich nach dem Unfall nie mehr gesetzt. „Das habe ich meiner Mutter versprochen.“

Touren mit Oma-Dreirad und E-Antrieb

Ihren großen Wunsch, wieder reiten zu können, den hat sie sich längst erfüllt: Vor einigen Jahren hat sie sich mit „Raudka“ ein Islandpferd gekauft. Und Radfahren funktioniert auch noch. „Mit einem Oma-Dreirad und E-Antrieb schafft man schon ein paar Touren im Sommer“, erzählt Patricia. Und beim Spazierengehen helfen Nordic-Walking-Stöcke und ihr Wille.

Die ausgebildete Kauffrau für Tourismus und Freizeit hat das Geschehene im Sommer 2012 vergessen, wird aber regelmäßig mit den schrecklichen Unfallbildern konfrontiert. Gewollt. Seit sieben Jahren ist sie Teil des PARTY-Projekts. Was nach Spaß, Drinks und Mucke klingt, ist ein Präventionsprogramm für Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren.

Werbegesicht auf Greifswalder Stadtbus

P.A.R.T.Y. ist die Abkürzung für „Prevent Alcohol and Risk Related Trauma in Youth“. Frei übersetzt geht es um die Prävention von durch Alkohol und risikoreiches Verhalten verursachte Verletzungen bei Jugendlichen. Bei dem von der Universitätsmedizin Greifswald und der Polizei initiierten Projekt hält die lebenslustige Frau regelmäßig Vorträge.

Das Greifswalder Gesundheitszentrum wirbt auf dem Stadtbus mit Patricia Pohl. Neben ihr steht Hans-Magnus Holzfuß, Meister für Orthopädietechnik vom Gesundheitszentrum Greifswald GmbH. Quelle: privat

„Ich berichte aus meinen Erfahrungen nach dem Unfall. Vielleicht kommt das Umdenken bei dem einen oder anderen. Ich war damals 17, also in dem Alter“, so die 26-Jährige, die übrigens seit mehreren Jahren täglich durch Greifswald mit ein und demselben Stadtbus fährt. Wie das? „Ich bin das Werbegesicht für das Gesundheitszentrum Greifswald“, sagt die Rothaarige, die eine Schwäche für schwarzen Humor hat. Da steht sie dann auch drüber, wenn ihr Gegenüber etwas angesäuert fragt, ob sie heute mit dem falschen Bein aufgestanden ist.

Von Henrik Nitzsche