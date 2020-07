Bansin

Viele Menschen sind heutzutage in einer außergewöhnlichen Lebenssituation: Krankheit, Trennung, Jobverlust. Die damit verbundene Angst stürzt viel in eine tiefe Lebenskrise. Wie weiter? Was ist wesentlich? Was kommt danach? Viele Fragen, kaum Antworten. Dazu kommt, dass sich die meisten schwer damit tun, über persönliche Probleme oder Tabu-Themen wie das Sterben und den Tod zu reden.

Deshalb haben auf Usedom die Philosophin, Schriftstellerin und Trainerin Regina Faerber aus Bansin und die Ahlbecker Bestattermeisterin Linda Deckerdt ihr Projekt „Libre del Mar – Reisen des Lebens und der Freiheit“ vor wenigen Tagen an den Start gebracht. Die beiden Frauen wollen damit Menschen helfen, indem sie gemeinsam mit ihnen über Wesentliches nachdenken, über Sorgen, Ängste oder Trauer ebenso sprechen wie über Pläne – alles mit dem Ziel der inneren Freiheit am Meer.

Schicksalsfäden laufen zusammen

Seit einigen Monaten arbeiten die Frauen an ihrer gemeinsamen Idee. „Es war ein magischer Moment“, sagt Regina Faerber über die erste Begegnung mit Linda Deckerdt, die vom Alter ihre Tochter sein könnte. Die 30-Jährige, die mit ihrem gewinnenden Lächeln und blonden Haar überhaupt nicht dem Klischee eines Bestatters entspricht, ist schon seit ihrer Kindheit mit den Themen Trauer und Sterben konfrontiert. Vor fünf Jahren ist sie in den Familienbetrieb eingestiegen, den ihr Vater Jan Kruse führt.

Hier berühren sich nun die Schicksalsfäden der beiden Frauen. Die Autorin Regina Faerber hat bereits 1995 ein Buch über das Sterben und den Umgang mit dem Tod geschrieben. Es trägt den Titel „Der verdrängte Tod – Über die Unkultur im Umgang mit unseren Toten – Geistige und praktische Hilfe“ und es steht im Bücherregal von Jan Kruse. So bekam es also auch Tochter Linda in die Hände. Als sie im Herbst 2019 aus der OZ erfuhr, dass Regina Faerber ihren Lebensmittelpunkt von Stuttgart nach Bansin verlegt hat, wollte sie sie unbedingt kennenlernen.

Der magische Moment der ersten Begegnung

So kam es zu dem magischen Moment bei der ersten Begegnung und der Verabredung, gemeinsam ein Angebot zu entwickeln, um Menschen am Meer lebensberatend zur Seite zu stehen. „An dem Tag ging sie. Dann kam eine SMS mit dem Logo für Libre del Mar“, sagt Regina Faerber mit einem Lächeln. Seitdem treffen sich die beiden regelmäßig, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

„Wir sind beide Arbeitstiere. Es muss fertig werden. Wir brauchen keine Sachen zweimal sagen. Wenn wir schweigen, wissen wir, dass wir nachdenken“, erklärt Linda Deckerdt. Nun steht das Konzept, die Internetseite www.libredelmar.net ist online geschaltet und die Flyer sind dank der Unterstützung durch den Eigenbetrieb Kaiserbäder im Druck. Es kann also losgehen.

Fünf Module, die aufeinander aufbauen

„Libre del Mar ist nicht auf Tourismus beschränkt, obgleich dieser dadurch entsteht. Das Angebot wendet sich auch an verantwortlich Handelnde, Führungskräfte, genauso wie an private Kliniken und andere“, erläutert Regina Faerber. Sie und Linda Deckerdt bieten fünf Module an, die aufeinander aufbauen. Je nach Lebenslage und Situation kann man in jedes Modul einsteigen.

Es beginnt mit der Persönlichkeitserfassung und dem Ausdrücken von Wünschen, geht weiter mit der Erarbeitung der Möglichkeiten und in einem dritten Schritt mit dem Festlegen des eigenen Weges und dem Anlegen eines persönlichen Manifestes in Buchform. „Das Buch kriegt jeder individuell“, so Regina Faerber. Modul 4 beschäftigt sich mit Trauer und Ängsten und führt hin zu Modul 5, das sich mit einem aktuellen Trauerfall befasst.

„Es gibt nichts, was wir nicht betreuen!“

Der Preis für die professionelle Hilfe ist nicht festgeschrieben, sondern beim kostenfreien Erstgespräch wird gemeinsam herausgefunden, „was der Mensch bezahlt“, erläutert Regina Faerber. Sie betont, dass auch eine telefonische Nachbetreuung im vereinbarten Honorar mit inbegriffen ist. „Es gibt nichts, was wir nicht betreuen können. Jeder kann kommen. Junge Menschen sind uns sehr willkommen. Ich bin da, damit die Leute die Angst verlieren. Ich werde im August 60. Mein Part ist alles, was mit dem Lebensbewusstsein zu tun hat“, beschreibt die Bansinerin ihr Coachingangebot. „ Linda ist für alle praktischen Fragen um Trauer und Bestattung da. Ich räume die Erdenlast auf, davor und danach“, fährt sie fort.

Libre del Mar lässt sich sinngemäß mit „Freiheit am Meer“ übersetzen. So ist es auch die Ostsee, die den Raum schafft, loszulassen, nachzudenken oder sich an einen lieben Menschen zu erinnern, den man gehen lassen musste. „Wir wollen ein Klima schaffen, in dem es selbstverständlich wird, sich mit seinen innersten Ängsten auf normalem Wege in einer guten Atmosphäre zu befassen und ohne Tabuthemen zu scheuen“, so Regina Faerber.

Bewusster mit dem Tod auseinandersetzen

Ihre Partnerin Linda Deckerdt ergänzt: „Man findet mit uns jemanden, der sich individuell auf eine Person einstellt, die sich fragt: Wie kann ich meinen Weg weitergehen?“ Ihr als Bestatterin ist ihr daran gelegen, „dass man sich viel bewusster mit dem Tod auseinandersetzt“ und diesen nicht verdrängt. „Die Menschen haben hier die Möglichkeit, die Seele zu öffnen und unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen“, fährt sie fort.

Regina Faerber und Linda Deckerdt haben sich ihr Angebot lizenzieren lassen. „Man weiß nicht, wann man geht. Wir haben naturgemäß wenig Zeit“, sagt die fast 60-Jährige und die noch 30-Jährige fügt an: „Wir sollten die Zeit nutzen mit dem, was wesentlich ist.“

