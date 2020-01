Usedoms Inselvermarkter-Chef spricht darüber, was die Insel unbedingt braucht

Koserow

Wenn man Michael Steuer eine Weile zuhört, dann spürt man, wie die Ideen nur so aus ihm heraussprudeln. Der Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH (UTG) ist seit etwas mehr als einem Jahr in seiner Funktion auf der Insel tätig. Früher war er auf internationalem Parkett unterwegs, heute vermarkten er und seine Kollegen die Region zwischen Küstenlinie und Hinterland. Für ihn, so sagte er Anfang Oktober 2018, war es ein radikaler Bruch – von Frankfurt/Main auf die Insel Usedom. Nun zieht er eine erste Bilanz.

Privates Glück auf Usedom gefunden

Im ersten Jahr war für ihn vieles neu. Er schüttelte unzählige neue Hände, begrüßte neue Gesichter und machte sich mit den Strukturen auf der Insel vertraut. „Meine Freundin und ich fühlen uns auf jeden Fall angekommen. Wenn es so bleibt, möchten wir auch hier bleiben. Dass man in seiner Freizeit am Strand spazieren kann, ist eigentlich unbezahlbar. Andere Menschen freuen sich monatelang darauf, auf Usedom zu sein. Wir genießen es so oft, wie es geht“, sagt er.

Digitalisierung auf Usedom vorantreiben

Schon im Oktober 2018 betonte er, dass er das Rad auf der Insel Usedom nicht neu erfinden kann/möchte, gute Projekte aber fortsetzen und neue Ideen mit einbringen will. Die Digitalisierung steht im Fokus des 36-Jährigen. „Die Touristen können heutzutage ihren Urlaub fast komplett online von zu Hause buchen. Sei es die Fahrt mit der Bahn, die Buchung des Mietautos oder die Reservierung des Hotelzimmers mit verschiedenen Extras. Alles geht online, aber hier sind zahlreiche Touristiker noch häufig offline unterwegs“, bedauert er. Er kennt es aus größeren Städten, dass gewisse Attraktionen bereits ausgebucht sind. „Deshalb haben wir auf unserer Seite usedom.de eine Plattform geschaffen, auf welcher die Urlauber bereits vor dem Reiseantritt ihr Erlebnis buchen können. Zum Beispiel Segeltouren, Rundflüge oder Jetski-Fahrten“, erklärt er. Er hofft, dass sich noch viele Partner anschließen. Dies erleichtert sowohl die Arbeit für die Freizeitanbieter, als auch die Planbarkeit des Urlaubers.

Mittelmaß können viele anbieten

Etliche Unterkünfte und Hotelanlagen sah der UTG-Chef in den vergangenen Monaten. „Wichtig ist, die Qualität zu halten und zu steigern, denn das touristische Mittelmaß können viele bieten. Was wir brauchen, sind Projekte, die einmalig sind. Ich nenne da zum Beispiel themenorientierte Hotels, die Kinder in den Fokus setzen. Die Urlauber werden nämlich immer anspruchsvoller.“ Bei allen Projekten, die auf Usedom vorangetrieben sind, wünscht er sich von den Akteuren mehr Mut, Kreativität und Innovation. „Gerade in der Nebensaison besteht noch viel Potenzial“, betont er. „Wir dürfen uns nicht ausruhen. Lob verpflichtet und es wäre arrogant zu behaupten, dass die Hochsaison ein Selbstläufer ist.“

Junge Zielgruppen erreichen

Eine Zielgruppe möchte Steuer mit den Marketing-Maßnahmen unbedingt erreichen: Die jungen Ersturlauber. „Die Generation, die seit 30 oder 40 Jahren regelmäßig an die Ostsee kommt, kann aufgrund des Alters, gesundheitlicher Einschränkungen oder anderen Gründen bald nicht mehr kommen“, so Steuer. Im August 2019 war für zwei Wochen ein TV-Team auf Usedom und drehte für die UTG knackige Videos, die den Charme der Insel in allen Facetten widerspiegeln. „Das kam bei den Usern gut an“, sagt er.

Herausforderung Personalsuche

Eine Herausforderung ist für den UTG-Chef die Suche nach Fachkräften. „Demnächst wird unser Team von zwölf auf 13 Kollegen aufgerüstet. Die neue Kollegin kommt aus Wiesbaden. Bei der Suche nach Personal muss man über den Tellerrand der Insel hinausschauen. Das machen nicht nur wir, sondern sehr viele Unternehmen. Auf Usedom ist es manchmal nur eine Wanderung von Personal von Hotel A zu Hotel B. Das schließt aber keine Lücken. Wir sind darauf angewiesen, dass jemand von außen zu uns kommt“, erklärt er.

Partnertag in Koserow am 22. Januar

Am 22. Januar lädt die UTG zum jährlichen Partnertag ins Hotel „Nautic“ nach Koserow ein. „Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit der Bedeutung des Tourismus für die Insel Usedom beschäftigt“, sagt er. Steuer bedauert, dass immer Leute im Internet schreiben, dass sie am liebsten die Rücklichter der Urlauber sehen wollen. „Die Touristen bestimmen unsere Lebensgrundlage. Das wird in der Studie deutlich.“

Tochter Clara im Vorjahr geboren

Persönlich hat sich für den 36-Jährigen in den vergangenen Monaten viel getan. Im Sommer wurde seine Tochter Clara geboren. „Solch ein Schritt hebt das eigene Leben und alles,was dazu gehört, auf eine neue emotionale Ebene. Auch die privaten Prioritäten verschieben sich wesentlich. Es ist einfach nur wunderschön, auch wenn die Nächte manchmal etwas kurz sind“, sagt er.

Mit dem Umzug an die Ostsee gab es noch einen Nebeneffekt. „Ich war die ganze Zeit nie krank. Das liegt wahrscheinlich am tollen Klima.“

Von Hannes Ewert