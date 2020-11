Usedom

Der Motocross-Verein in der Stadt Usedom könnte am Ziel seiner mehrjährigen Bemühungen um die Genehmigung eines Trainingsgeländes an der B 110 sein. In der vorigen Woche hat die Stadtvertretung einer vom Staatlichen Amt für Umwelt und Natur geforderten Grundbucheintragung von Heckenpflanzen zugestimmt, die der Verein als Ausgleichsmaßnahme aufbringen muss. „Die Pflanzen kosten rund 5000 Euro, die Bepflanzung wollen wir selbst vornehmen, um Kosten zu sparen“, betonen Uwe Keller und Ronny Hedke vom Verein.

Lesen Sie auch

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Ebenso wollen die Motor-Crosser den Erdaushub vom Hafen, der auf ihrem zukünftigen Trainingsgelände lagert, als zusätzlichen Lärmschutzwall zu den angrenzenden Kleingärten aufschütten. Mit den Kleingärtnern habe man sich darauf geeignet, dass der Trainingsbetrieb sonntags ruhen muss und samstags nur von 9 bis 12 erfolgen darf. Der nur 13 Mitglieder zählende Verein hat das 2,5 Hektar große Gelände der früheren Deponie von der Stadt gepachtet und im Genehmigungsverfahren für den Motor-Sport etliche Hürden genommen. Laut Uwe Keller hat das Verfahren bisher 9000 Euro gekostet.

Von Ingrid Nadler