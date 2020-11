Die polnische Inselstadt Swinemünde plant ein Riesen-Terminal für zwei Milliarden Euro direkt auf der Ostsee. Auf deutscher Seite machen sich nun Sorgen breit. Neue Strömungsverhältnisse könnten die Traumstrände der Insel Usedom in Gefahr bringen.

Animation des Projektes: So könnten die Lagerhallen am neuen Containerterminal in Swinemünde aussehen. Der Hafen soll direkt auf der Ostsee gebaut werden und bis 600 Meter weit ins Meer hineinragen. Quelle: ZMPSIS S.A.