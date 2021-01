Usedom

Das war also Weihnachten. Ganz anders als sonst. Aber doch schön. Vielleicht etwas ruhiger, weniger hektisch. So erlebe ich viele Menschen zu normalen Zeiten vor und während der Weihnachtstage: geschäftig, gehetzt, unruhig, sehnsüchtig.

Was ist aber geblieben vom Glanz der Weihnacht? Wo sind die strahlenden Kinderaugen, die vor dem hell erleuchteten Weihnachtsbaum sehnsuchtsvoll nach den Geschenken Ausschau halten? Wo ist das Staunen, die Begeisterung des Heiligen Abends? Ist dies alles zusammen mit den Weihnachtsbäumen verschwunden? Das Kind in der Krippe mit den Weihnachtsfiguren abgebaut und weggestellt für den nächsten Einsatz in elf Monaten?

Der „Alltag“ hat uns wieder

Spüren sie noch etwas von der befreienden Weihnachtsbotschaft: Fürchtet euch nicht! Große Freude... Friede auf Erden!?

Der sogenannte Alltag hat uns wieder. Er funktioniert nach wie vor, nur eingeschränkt und entspricht nicht unseren Vorstellungen. Hoffnungen und Wünsche für das begonnene Jahr gehen bei uns nicht weit auseinander: Gesundheit zuerst, und dass es besser werde als die vergangenen zwölf Monate. Viel schlimmer kann es nicht kommen, mag manch einer denken.

Der Apostel Paulus sagt: „Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.“ Das klingt nach Hoffnung!

Wir sind nicht von Gott verlassen

Auch wenn es sich hier und dort so anfühlen mag: Wir sind nicht von Gott verlassen! Er lässt uns nicht am ausgestreckten Arm verhungern. Gott ist im Kind von Bethlehem gekommen, um zu bleiben. Mit ihm ist das Licht in unsere Welt gekommen. Der helle Schein der Herrlichkeit Gottes wird sichtbar, wo Menschen das Evangelium tatkräftig in diese Welt tragen, Barmherzigkeit leben, Liebe üben und auf ihn hoffen.

Blick auf die St. Marien-Kirche in der Stadt Usedom. Quelle: Wittkopf-Schade/Archiv

Dieses Licht Gottes kann uns durch dieses Jahr tragen. Wir werden erleben, dass vieles besser wird, manches aber anders bleibt. Vielleicht versuchen wir es wie die Weisen aus dem Morgenland: Sie sind einem Stern gefolgt, einem neuen Licht am Himmel und haben große Hoffnungen damit verbunden. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Vielleicht glücklich gewonnen. Wahrscheinlich haben sie Gott nicht gekannt, doch er war an ihrer Seite und hat sie geführt. Das Kind in der Krippe hat ihre Herzen berührt. Nach einem beschwerlichen Weg zogen sie auf Umwegen glücklich wieder in ihr Land.

Bleiben Sie behütet und bewahrt an Leib und Seele!

Von Christoph Tiede