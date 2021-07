Usedoms Radler fahren Hunderte Kilometer für den guten Zweck

Zinnowitz/Heringsdorf

Sechs Radfahrer, 521 Kilometer Strecke und ein Spendenzweck: Für Ronny Dick, Daniel Henczyca, Jan Ebermann, René Tillack, Sebastian Gau und Roland Schicka endete am Sonntagnachmittag eine durchaus spektakuläre Fahrt von Oberwiesenthal nach Zinnowitz. Die Tour legten die sportlichen Männer mit dem Fahrrad zurück – nonstop mit kleineren Pausen versteht sich.

Nachdem die Radfahrer von der Insel Usedom im vergangenen Jahr von Zinnowitz hinauf auf den Brocken fuhren, wollten sie dieses Jahr quasi nach Hause fahren. „Unser Ziel war es, dass wir alle innerhalb von 24 Stunden Fahrtzeit in Zinnowitz ankommen“, erzählt Ronny Dick.

Hintergrund ist, dass die Freizeitsportler mit ihrer Fahrt auf ihren Spendenzweck aufmerksam machen wollen. „Vor Ort haben wir den Elternverein krebskranker Kinder unterstützt und hier auf Usedom ist es die Freie Schule Zinnowitz. Bereits mehr als 2000 Euro kamen insgesamt zusammen. Das Geld stammt hauptsächlich von privaten Personen“, so Dick.

Gegen Mitternacht passierten die Radfahrer die Hauptstadt Berlin Quelle: privat

Begleitet wurden die Männer zunächst von zwei Versorgungsfahrzeugen, später dann nur noch von einem Auto. „Die Nettozeit unserer Fahrt beträgt 21,5 Stunden“, sagt er stolz. Das Wichtigste: Alle Fahrer kamen gesund und pannenfrei im Ziel an. Unter anderem fuhren sie durch Berlin. „Da waren wir kurz nach Mitternacht.

Die Tour zum Brocken kann man mit der jetzigen vom Fichtelberg an die Ostsee kaum vergleichen. „Vor einem Jahr starteten wir am Tag und fuhren in der Nacht über die Berge, jetzt war es genau andersrum. In dem Sinne ging es dieses Mal bergrunter – bis auf die paar Erhebungen an der Mecklenburgischen Seenplatte“, so Ronny Dick.

Für 2022 haben sie sich schon einen Plan überlegt. Statt weit wegzufahren, möchten sie ihre Runden im eigenen Landkreis drehen. „Wie genau das aussehen wird, wissen wir noch nicht“, so Dick.

Die Tour de Usedom

Alles begann mit einem Spruch in der WhatsApp-Gruppe der Freunde. „Ich bin ein Top-Radfahrer“, schreibt Max von Angern, nachdem er sich ein neues Fahrrad gekauft hatte. Vom Radcenter in Köpenick bis nach Hause sind es 15 Kilometer. „Auf der Strecke überholt mich niemand.“ Große Worte des 23-Jährigen, der aus Heringsdorf stammt und jetzt als Bauingenieur für ein holländisches Unternehmen in der Hauptstadt tätig ist.

Auf große Worte folgen bekanntlich große Taten. Tour de France, Etappe, 200 km – so ging der Chatverlauf weiter und so wurde eine Wette geboren. Von Angern wettete, dass er locker so eine Tagesetappe von 200 km schafft. Berlin – Usedom in zehn Stunden, genauer vom Prenzlauer Berg bis zur Heringsdorfer Seebrücke. Der ehemalige Fußballer vom SV Ückeritz hielt Wort. In neun Stunden und fünf Minuten radelte er die 213 Kilometer von der Hauptstadt auf die Sonneninsel.

Er musste die „Tour de Usedom“ nicht allein antreten, denn sein Vater Alexander (52) ließ sich von der Herausforderung anstecken und startete am gleichen Tag vom selben Ort, nur eine Stunde früher. „Max wollte mich einholen, ich ihn nicht überholen lassen. Das war Ansporn für beide“, sagt Alexander von Angern, der in Heringsdorf die Firma Fenster und Türen betreibt. Dritter im Bunde der Familie war HSV-Spieler Moritz, der im Begleitwagen Vater und Bruder mit Wasser und Powernahrung versorgte.

Über Schildow, Liebenwalde, Templin, Fürstenwerder, Woldegk, Anklam und Pinnow ging es größtenteils über Straßen und Radwege bis nach Usedom auf die Heringsdorfer Seebrücke, wo Alexander bei einem Schnitt von 23,6 km/h gegen 15.45 Uhr ankam, sein Sohn Max mit über 24 km/h einige Minuten später. „Er hat mir eine dreiviertel Stunde abgenommen“, sagt Alex und freute sich wie Sohn Max auf ein erfrischendes Bier am Zielort – natürlich gereicht vom Begleiter Moritz.

Übrigens: Der Wetteinsatz war eine Kiste Bier. „Für mich war es eine Frage der Ehre“, sagt Max nach der anstrengenden Tour.

