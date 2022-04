Usedoms Schulen und Kitas bereiten sich auf ukrainische Kinder vor

Zinnowitz/Greifswald

Die Schulen im Landkreis Vorpommern-Greifswald stehen in den nächsten Wochen und Monaten vor einer großen Herausforderung: Mit dem Zuzug von tausenden ukrainischen Kriegsflüchtlingen nach Deutschland, bekommen auch die Schulen und Kindertagesstätten mehr Zulauf.

Das Bildungsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern erklärte am Dienstag, dass 163 Mädchen und Jungen aus der Ukraine im Landkreis bereits zur Schule gehen – landesweit sind es 891 Mädchen und Jungen. „Mit der Registrierung in Deutschland werden die ukrainischen Flüchtlingskinder schulpflichtig“, so Ministeriumssprecher Henning Lipski.

Mehrere Kinder an Heringsdorfer Schulen

In der Gemeinde Heringsdorf sind Schüler mit ausländischen Wurzeln auf der Schulbank nichts Ungewöhnliches. Ob Kinder mit Wurzeln aus Indien, Bangladesch, Italien, Polen, Vietnam, Albanien oder den Philippinen – sie alle sitzen Seite an Seite mit ihren deutschen Mitschülern. Seit ein paar Wochen mischt sich eine neue Sprache in die Schule: ukrainisch.

„Nach den Ferien beginnen wir mit der intensiven Sprachförderung der Kinder“, erklärt Grit Vehreschild, Leiterin der Grundschule in Heringsdorf. Zwei Mädchen und zwei Jungen aus der Ukraine sind derzeit an der Schule gemeldet – sie gehen in die zweite und vierte Klasse. „Sie beginnen jetzt damit die Schriftzeichen zu lernen. Der Vorteil ist, dass die Kinder der 4. Klasse in ihrer Heimat schon mit dem Englisch-Unterricht begonnen haben. Dadurch können sie schon ein paar Buchstaben lesen“, so Vehreschild. Anknüpfungspunkte gibt es aber mit der polnischen und russischen Sprache. „An der Schule haben wir Kinder, deren Wurzeln in vielen Teilen der Welt liegen – von daher sind wir mit der Eingewöhnung sehr geübt“, so Vehreschild.

Vier Schüler an der EGS in Ahlbeck

„Wir sind gerade dabei die ersten Jugendlichen aufzunehmen“, sagt Jürgen Räsch von der Europäischen Gesamtschule Ahlbeck. Eine der vier Ankömmlinge kann sogar relativ gut Deutsch sprechen. „Die erste Herausforderung ist natürlich das Erlernen der Sprache, aber mit den Intensivkursen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Immerhin besuchten auch Schüler anderer Nationen – zum Beispiel aus Polen – den Kurs“, erklärt Räsch. Mittlerweile hat die Schule auch Kontakt zu einer ukrainischen Deutschlehrkraft auf der Insel Usedom, die selbst vor Kurzem aus der Heimat nach Deutschland flüchtete und nun auf Usedom wohnt. „Da hoffen wir natürlich auf ein Anstellungsverhältnis“, so Räsch.

Die Klassen der EGS Ahlbeck sind eigentlich gut gefüllt und werden die Ankunft der jungen Ukrainer verkraften. „Wichtig ist, dass sie die Umgangssprache kennenlernen und Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen. Nur so können sie am besten integriert werden. Wir sind es gewöhnt, dass häufiger junge Menschen kommen, deren Wurzeln in anderen Ländern liegen“, erklärt er.

Noch keine Ukrainer am Runge-Gymnasium Wolgast

Am Runge-Gymnasium in Wolgast wurden noch keine ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen. „Wir können keinen Lehrer für ’Deutsch als Zweitsprache’ vorhalten“, erklärt Schulleiter Karl-Uwe Roggow. Bei der Flüchtlingswelle vor sieben Jahren schickte die Schule seine syrischen Schüler an die Kosegartenschule. „Da gab es die Möglichkeit, Deutsch zu lernen“, erklärt er.

Die Wolgaster beteiligen sich aber mit mehreren Aktionen an der Flüchtlingshilfe. „Kreativkurse fertigten Buttons an und diese werden gegen eine Spende verkauft. Der Erlös fließt in Flüchtlingseinrichtungen“, so Roggow.

Kein Druck auf die ankommenden Flüchtlingsfamilien

Laut Ilona Vierkant, Leiterin des Schulamtes in Greifswald, wird auf die geflüchteten Familien kein Druck durch ihr Amt aufgebaut. „Die Familien sollen zunächst in Ruhe ankommen“, sagt sie. In den nächsten Schritten können die Eltern auf die Schulen zukommen und ihre Kinder anmelden.

Auch die Kindertagesstätten werden mit dem Zuzug der Flüchtlinge häufiger kontaktiert. „Man hat als Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, wenn man in einer Wohnsitzgemeinde gemeldet ist“, erklärt Bereichsleiterin Gabriele Wittichow vom CJD in Zinnowitz. „Die Kitas werden kontaktiert und es wird häufiger nachgefragt – ob von Unternehmen, freiwilligen Helfern, den Eltern selbst oder auch Bekannten“, sagt sie. Auch in Zinnowitz gab es bereits erste Nachfragen. Gemeinsam wird dann versucht, die Kinder zu integrieren.

Von Hannes Ewert