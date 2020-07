Koserow

Zum dritten Mal in Folge wurde der Usedom Tourismus GmbH (UTG) der Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb 2020“ durch die IHK Neubrandenburg verliehen. „Sehr gerne übernehmen wir Verantwortung für die Fachkräftesicherung in unserer Region, indem wir regelmäßig junge Menschen in den Ausbildungsberufen Kaufmann für Tourismus und Freizeit und Kaufmann für E-Commerce ausbilden“, sagt UTG-Geschäftsführer Michael Steuer.

Bewerben konnten sich alle Ausbildungsbetriebe, die mindestens seit fünf Jahren durchgehend in sehr guter Qualität in IHK-Berufen in der Region ausbilden. In diesem Jahr wurden insgesamt 52 Firmen ausgezeichnet.

Zu den Betrieben, die auf Usedom und in Wolgast ausgezeichnet wurden, gehören „Das Ahlbeck Hotel & Spa“, der Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom, die Meeressterne GmbH ( Damerow), die Peene-Werft, die Seetel-Hotels, das Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf, das Strandhotel Ostseeblick Heringsdorf, das Upstalsboom Hotel Ostseestrand Heringsdorf und das Usedom-Palace Hotel in Zinnowitz, so UTG-Sprecherin Karina Schulz.

