Ahlbeck

Die Bühne war seine Welt, der Humor sein Markenzeichen. Nun war die Kraft zu Ende. Lothar Schröder-Löhr, der besser bekannt war als Clown „Lolo“, ist am 31. März verstorben. Seine Tochter Marietta Behrendt war bis zuletzt in seiner Nähe. „Er hatte ein sehr erfülltes Leben und vielen Menschen Freude bereitet“, sagt sie. In den vergangenen knapp zwei Jahren lebte Löhr in der Ahlbecker Pommernresidenz. Einheimische und Gäste kannten ihn von der Promenade als Botschafter der Freude.

Er wurde in Swinemünde geboren und zog 1949 nach Ahlbeck. Mit 13 Jahren fing er an, das Jonglieren zu trainieren. Sein größtes Publikum: 15 000 Zuschauer in der Stadthalle Wien. Als junger Mann konnte er sieben Bälle in der Luft tanzen lassen.

Jongleur, Zauberkünstler, Clown und „Jonny“

Er war Jongleur, Zauberkünstler, Clown und „Jonny“, der singende Seemann. Er begeisterte sein Publikum mit seinem bis heute einzigartigen Saturntrick (fliegende Bälle durch fliegende Ringe manövrieren), trat damit in Varietés in 13 Ländern auf, unter anderem in Indien, Ägypten, Syrien, Sri Lanka, Dänemark und Russland. Er wirbelte Fußball, Tamburin, Tennisschläger und Tennisball gleichzeitig durch die Luft.

2015 wurde das Ahlbecker Original Ehrenbürger der Gemeinde. „Er hat die Bühne geliebt“, sagt Marietta Behrendt, die viele Jahre an der Seite ihres Vaters bei den Auftritten dabei war. Und auch seinen Lieblingsspruch kennt: „Hab Sonne im Herzen und Watte im Ohr, dreckigen Kragen aber immer Humor“. So war „Lolo“, der besonders Otto Reutter und dessen Gedicht „Immer weiter, immer weiter!“ liebte. Nun ging es nicht mehr weiter.

Dienstältester Inselartist

Bis zuletzt war der dienstälteste Inselartist voller Optimismus. „Er hat die Bewohner mit seinem Humor angesteckt. Mit Sonnenblume und Hupe an seinem Rollator war er schon aus der Ferne zu sehen und zu hören“, erzählt Heike Ween, Pflegedienstleiterin in der Pommernresidenz. „Er hatte Freude und Zuversicht ausgestrahlt und immer einen Scherz auf den Lippen.“

„Er war ein großartiger Kollege“, sagt Entertainer und Sänger Uwe Jensen, der zum 90. Geburtstag von „Lolo“ ins Pflegeheim nach Ahlbeck gekommen war und mit ihm Weihnachtslieder und Evergreens sang. Jensen hatte Löhr zu DDR-Zeiten im Katastrophenwinter 1979 kennengelernt.

„Wir waren zusammen auf Ostsee-Tour. Ich weiß noch, wie ein Räumpanzer der NVA vor uns gefahren ist, damit wir zu den Kulturhäusern kommen konnten. Seitdem ist die Verbindung nie abgerissen“, erzählt Jensen. Der 72-Jährige Köpenicker hat Lothar Lohr vor Kurzem noch einmal besucht, als „Lolo“ auf der Ahlbecker Seebrücke war: „Er hat die Leute bespaßt und Werbung für seinen Ort gemacht.“

Von Henrik Nitzsche