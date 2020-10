Vandalismus in Usedom: Verfahren wurde eingestellt

Usedom

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat zwei Ermittlungsverfahren wegen Vandalismus in der Stadt Usedom eingestellt. Nach den Ermittlungen bestehe „kein hinreichender Tatverdacht gegen die Beschuldigten“. Sie hätten die Tat bestritten. Die vorliegenden Zeugenaussagen und andere Beweismittel reichten zum Tatnachweis nicht aus. Deshalb sei eine Überführung der Beschuldigten nicht möglich gewesen.

Im vergangenen Jahr war das Schulgebäude in Usedom mit Hakenkreuzen beschmiert worden. in der Geschwister Scholl-Straße wurde in der Silvesternacht ein Buswartehäuschen zerstört. Hier wie dort konnte die Polizei die Verursacher ermitteln und namentlich zur Anzeige bringen.

Anzeige

Die Einstellung des Verfahrens sorgt für maßlose Enttäuschung bei Vize-Bürgermeister Olaf Hagemann (UBL): „Wir müssen jeden Euro dreimal umdrehen und diese Taten, die uns rund 13 000 Euro gekostet haben, sollen ungesühnt bleiben? Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis.“

Von Ingrid Nadler