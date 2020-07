Ahlbeck

Der rote Teppich ist ausgelegt. Er führt vom Ahlbecker Seebrückenvorplatz in einen von Ahornen eingerahmten Bereich, der eine gemütliche Biergartenatmosphäre ausstrahlt. Locker gruppiert stehen Tische und Stühle, so dass die Plätze einen freien Blick auf die kleine Bühne am Ende des Areals zulassen. Hier schlägt nun bis 30. August das Herz der Kleinkunst. Immer donnerstags bis sonntags treten unter dem Motto „PromenArt“ Varietékünstler auf und verzaubern ihr Publikum.

Organisiert wird das Geschehen, zu dem auch Walking-Acts und 3 D-Malerei auf der Promenade gehören, von Ingbert Völker, der in den Kaiserbädern auf Usedom zu Hause ist. Er führt zu Beginn der Show Hertha Ottilie van Amsterdam durch das Publikum zur Bühne, die von der Chansonette und Comedienne mit Eleganz auf Highheels betreten wird. Hertha Ottilie van Amsterdam ist Travestiekünstler, führt charmant durch das Programm und singt bekannte, aber auch eigene Chansons.

Travestiekünstler Marta Ottilie von Amsterdam wird von Ingbert Völker durchs Publikum geleitet. Quelle: Dietmar Pühler

Glaskugelbalance zum Warmup

Zum Warmup, noch bevor die Glamour-Madame eintrifft, steht geradezu in sich gekehrt Benjamin Eichhorn auf der Bühne und lässt verträumt eine Glaskugel den ausgestreckten Arm vor- und zurücklaufen. Dann kommt eine zweite, dritte und vierte dazu. Schließlich dreht er ganze sechs Kugeln in seinen Händen. Der Auftakt ist gemacht, das Publikum in den Bann gezogen.

Benjamin Eichhorn mit seiner Glaskugeljonglage. Quelle: Dietmar Pühler

Später jongliert der Berliner Künstler mit einem Hut und lässt Diabolos in die Luft fliegen. Es folgen akrobatische Acts und zum Ende der Veranstaltung eine Feuershow mit seiner Partnerin Yvonne Wagener.

Clown Rudi überzeugt mit Origami-Künsten

Der vierte Künstler im Bunde ist Clown Rudi aus Hessen, genauer gesagt aus Limburg an der Lahn. Er findet im Publikum auch schnell vier Landsleute, zwei aus Kassel und zwei aus Wiesbaden. Da kann er so richtig auf Hessisch seine Origami-Künste (ent)falten: „Knigge, falde, schiebe, halde – ferdisch“. So demonstriert er gekonnt, wie er aus einem roten Plastiktrinkhalm ein kleines Herz werden lässt.

Er sorgt für Schmunzeln und Lachen mit komödiantischem Geschick, ob bei einer waghalsigen Jonglage mit Tassen und Untertassen oder beim Seilhüpfen auf dem Einrad. Einfach nur bezaubernd ist seine Zugabe „Mein Obi kann magic zaubern“. Mit wenigen schnellen Handgriffen lässt er aus einem Zollstock eine Hantel, einen Hund, eine Giraffe und eine Krone entstehen oder einen Regenschirm, den man am Dienstagabend (leider) auch gebrauchen konnte.

Benjamin Eichhorn präsentiert mit seiner Partnerin Yvonne Wagener eine Feuershow. Quelle: Dietmar Pühler

Infos: Das Varieté PromentArt bietet 100 Plätze. Die Shows dauern in der Regel 70 bis 90 Minuten. Der Vorverkauf findet an den Veranstaltungstagen (donnerstags bis sonntags) ab 13 Uhr statt. Die Aufführungen beginnen immer um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro auf allen Plätzen.

Von Dietmar Pühler