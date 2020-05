Vater aus Ueckermünde über Corona: Wer entlohnt unterrichtende Mütter?

Ueckermünde/Greifswald

In den letzten Wochen befanden sich die meisten Lehrer nicht im Dienst, während sie weiter ihre vollen Bezüge bekamen, während die Eltern zu Hause den Unterricht übernahmen oder immer noch bewerkstelligen. „Wohin kann ich nun die Rechnung für die geleisteten Stunden stellen?“, fragt Torsten Steinke, Vater einer Erstklässlerin.

Sie ist nun seit rund zwei Monaten daheim, jongliert hier mit Zahlen und Buchstaben und wird dabei von ihren Eltern unterstützt. Während seine Frau in Kurzarbeit nur noch auf 67 Prozent ihres bisherigen Einkommens zurückgreifen kann, übernimmt sie stattdessen das Unterrichten ihrer Tochter.

Weniger Geld bei steigenden Aufgaben

Dieses Empfinden – Lehrer bekommen das gleiche Gehalt für weniger Arbeit, Mütter verdienen weniger bei steigendem Aufgabenpensum – sorgt in vielen Familien für Unmut, weshalb der Ueckermünder sich nun für seine Frage nach Entschädigung seit drei Wochen auf der Suche nach Antworten an das Schulamt, das Bildungsministerium und den Bürgerbeauftragten wandte.

„Es geht hierbei nicht gegen die Lehrer, die sicher arbeiten wollen. Jedoch bekommen die Lehrer wie gesagt 100 Prozent der Bezüge. Die Eltern in großen Teilen nicht“, stellt Steinke klar.

Bürgerbeauftragter: Kinderbetreuung ist Elternpflicht

„Kinderbetreuung, Erziehung und grundsätzliche Unterstützung ist Elternpflicht“, sagt die Pressereferentin des Bürgerbeauftragten, Ina Latendorf, dazu. Bisher hätten sich Eltern hauptsächlich in Fragen zur Notbetreuung ihrer Kinder an den Bürgerbeauftragten gewandt. Zwar könne man auch diese Kritik durchaus verstehen, rein rechtlich nehme das Grundgesetz jedoch die Eltern in die Pflicht. „Und die ist losgelöst von der beruflichen Situation.

Hier nimmt man seine eigene Pflicht als Elternteil wahr. Das kann man nicht als Dienstübernahme der Lehrer sehen. Man übt nicht die Lehrertätigkeit aus, sondern unterstützt sein eigenes Kind beim Lernen“, sagt Ina Latendorf. Daher sei die Frage nach einer Entschädigung für den derzeitigen Mehraufwand aussichtslos.

Schulamt sieht keine Handlungsmöglichkeiten

Auch das Schulamt Greifswald sieht für derlei Anfragen keine Handlungsmöglichkeiten. „Die gibt es nur für Eltern, die durch die Betreuung ihrer Kinder ausfallen müssen, da sie nicht als systemrelevant eingestuft sind und somit nicht in die Notfallbetreuung fallen“, sagt Schulrat Olaf Schröder.

In diesen Fällen würde sich der Elternteil von der Schule bescheinigen lassen, dass das Kind nicht betreut werden würde. Der Arbeitgeber kann damit dann den Verdienstausfall beim Landesamt für Gesundheit und Soziales geltend machen.

„Das ist auch super vom Lagus organisiert. Für den vorliegenden Fall ist dies jedoch nicht relevant, da die Mutter ja in Kurzarbeit und somit zu Hause ist“, erklärt Olaf Schröder. Die Grundlagen für eine Entschädigung seien somit nicht gegeben.

Bildungsministerium : Lehrer haben höheren Arbeitsumfang

Das sieht Henning Lipski ebenso und begründet: „Auch wenn einige Lehrkräfte in der Schule nicht präsent sind, heißt es nicht, dass sie nicht arbeiten“, meint der Pressesprecher des Bildungsministeriums. Sie seien in dieser Zeit damit beschäftigt, für ihre Schülerinnen und Schüler Aufgaben nach dem regulären Lehrplan zusammenzustellen und auf unterschiedlichem – meist digitalen – Wege zu übermitteln, damit sich die Kinder und Jugendlichen am heimischen Schreibtisch oder vor dem Monitor den Inhalten annähern.

„Oder die Lehrkräfte übernehmen organisatorische und konzeptionelle Aufgaben.“ Nach Informationen des Bildungsministeriums, sei „bei einigen Lehrkräften“ der Arbeitsaufwand und -umfang sogar höher, als wenn sie Präsenzunterricht erteilen würden. „Von daher ist die Ausgangsthese des Vaters aus Ueckermünde nicht zutreffend“, schlussfolgert Henning Lipski.

„Vielen Unternehmen wird geholfen, aber hier fängt der Staat nicht auf“, sagt Familienvater Torsten Steinke. Einmal wöchentlich eine Aufgabenliste an die Eltern weiterzureichen, ist für ihn kein adäquater Ersatz für den Unterricht, den ein Erstklässler im Start seiner Schullaufbahn erleben sollte. „Kinder brauchen auch ihre sozialen Kontakte“, meint Steinke. Auch die verpasste Digitalisierung der Schulen in MV hätte in seinen Augen ebenfalls ein großes Stück Erleichterung verschaffen können.

Eltern-Entschädigung und Familiengeld Eine Eltern-Entschädigung können Unternehmen – deren Arbeitnehmer keine alternative Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder bis 12 Jahre gefunden haben und daher zu Hause bleiben müssen – beim Landesamt für Gesundheit und Soziales beantragen. Für einen Zeitraum von maximal sechs Wochen zahlt dann der Arbeitgeber den Lohn in Höhe von 67 Prozent fort. Diese Beiträge werden dann auf Antrag durch die Neuregelung im Infektionsschutzgesetz erstattet. Der Höchstbetrag für einen vollen Monat beträgt 2016 Euro. Für ein Familiengeld in Höhe von 300 Euro möchte sich nun Ministerpräsidentin Manuela Schwesig einsetzen. Damit sollen Familien unterstützt werden, die sich in der Zeit der Corona-Einschränkungen auch trotz beruflicher Tätigkeit verstärkt um die Betreuung ihrer Kinder sorgen müssen. Schließlich seien auch trotz der nun schrittweisen Öffnung von Kitas und Schulen die Betreuungszeiten noch lange nicht die gleichen wie zuvor.

Von Wenke Büssow-Krämer