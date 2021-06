​Vera Bäßmann macht Mut: Das Leben teilen – ob in Freud oder Leid

Mellenthin

„Geteiltes Leid ist halbes Leid“ – eine Lebensweisheit, die bis heute wahr zu sein scheint. Sich alles von der Seele reden, sich entlasten von Ärger, Kummer oder Leid, das alles tut gut! In der Arbeit mit Kindern geht zu Beginn jeder Kinderstunde eine bunte „Erzählkiste“ herum. Jeder hat die Möglichkeit, ein Symbol herauszunehmen und von sich zu erzählen. Voneinander zu wissen und am Leben des Anderen teilzunehmen, schafft Vertrauen und Akzeptanz.

Beim rosa Glücksschwein erzählen wir einander von dem, was uns glücklich macht, worüber man sich freut oder was geglückt ist. Fällt die Wahl auf den Stein, steht jenes im Mittelpunkt, was einem wie ein Stein auf der Seele liegt. Die Jakobsmuschel lädt ein, über den Glauben oder ein Erlebnis in der Kirche zu erzählen. Den Kindern fordert es Geduld ab, so lange zu warten, bis sie selbst zu Wort kommen können. Gleichzeitig ist es eine Übungsaufgabe für alle, auch auf das zu hören und verstehen zu wollen, was der Andere mitteilt.

Kinder fordern ihre „Erzählrunde“ ein

Inzwischen fordern die Kinder die „Erzählrunde“ ein, wenn ich nicht dran denke oder meine, dass die Zeit dafür nicht reicht. Ja, es tut gut, von sich zu erzählen, sich mitzuteilen. Manchmal trösten die Kinder einander. In diesen Momenten sind sie sich ganz nahe. In der Bibel werden wir im Galaterbrief aufgefordert, das Leid des Anderen zu tragen: „Einer trage des anderen Last!“ oder anders übersetzt: „Helft einander, die Lasten zu tragen.“

In einem Lied wird der Wunsch des Mitgehens wie folgt ausgedrückt: „Ich möcht, dass einer mit mir geht, der’s Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich wart, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden.

Ein Blick für die Last des Anderen

Ich wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie Lastenträger finden, wenn Ihnen die Last wie ein Stein im Magen liegt. Oder wenn Ihnen Menschen begegnen, die von ihrer Last erdrückt zu werden drohen, dass Sie dann die Kraft und den Mut finden, als Lastenträger tätig zu werden!

In der letzten Strophe des Liedes heißt es, dass wir immer einen Begleiter an unserer Seite haben, wie schön zu wissen. Sie nennen ihn den „Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist; er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möcht‘, dass er auch mit mir geht.“ Passen Sie gut auf sich auf! Gott befohlen!

Von Vera Bäßmann