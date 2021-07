Veranstalter freuen sich auf Humperdinck-Festtage auf Usedom

Heringsdorf

Kunst und Kultur haben auf der Insel Usedom eine relativ lange Tradition. Berühmte Künstler weilten einst hier und hinterließen ihre Spuren. Der Potsdamer Publizist Kai Diekmann mag es besonders, wenn Kunst und Kultur am jeweiligen Veranstaltungsort noch einen regionalen Bezug bekommen. Seit 2015 hat Diekmann, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber der BILD-Zeitung, einen Zweitwohnsitz auf der Insel Usedom und fand bei den Recherchen über seine Villa auf dem Heringsdorfer Kulm heraus, dass der Komponist Engelbert Humperdinck (1854-1921) vor 115 Jahren in Heringsdorf die Bühnenmusik zu Shakespeares „Sturm“ in der Villa „Meeresstern“ auf dem Kulm schrieb. Heute ist das Gebäude im Besitz von Kai Diekmann und seiner Frau Katja Kessler.

Anfang September kehrt die Musik von Engelbert Humperdinck wieder auf die Insel Usedom zurück. Vom 3. bis 5. September finden die Humperdinck-Festtage statt. Austragungsort ist der Kaiserbädersaal im Maritim-Hotel. An drei aufeinanderfolgenden Tagen gibt es Kulturgenuss der Extra-Klasse. Anlass ist der 100. Todestag des Komponisten.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor 150 Jahren komponierte Humperdinck als Paderborner Abiturient die kleine Komposition „Erinnerung“ für das Poesiealbum seiner früh verstorbenen Schwester Ernestine. Die originale Notenschrift befindet sich heute im Besitz des Ex-Bild-Chefs und wurde inzwischen von der Deutschen Grammophon als Teil eines Humperdinck-Albums veröffentlicht. Pianist ist Hinrich Alpers.

Publikum direkt auf der Straße ansprechen

Demnächst gehen die Veranstalter in die Werbeoffensive und ringen um die Gunst des Publikums. „Es wird vor allem das ältere Publikum sein, welches wir ansprechen möchten“, erklärt Henry C. Brinker. Zwei Wochen vor den Festtagen sollen Plakate und Aufsteller Gäste anlocken. „Wir werden in vielen Hotels Flyer verteilen und vor allem die Leute auf der Straße direkt ansprechen“, so Brinker, der mal als Programmdirektor von Klassik Radio aktiv war und heute unter anderem Jurymitglied des Europäischen Kulturmarken-Award ist. Für die Humperdinck-Festtage ist er als Kulturmanager im Einsatz.

7500 Flyer werden zwei Wochen vor den Festtagen verteilt

Mit Blick auf den Corona-Impffortschritt in Deutschland hoffen die Veranstalter, dass der Kaiserbädersaal im Maritim-Hotel gut gefüllt wird. „Wir sind guter Dinge“, erklärt Brinker. Mit rund 400 Gäste rechnen die Veranstalter. Unterstützung bekommen die Organisatoren der Humperdinck-Festtage von Thomas Hummel, dem Intendanten des Usedomer Musikfestivals. Das Musikfestival fungiert als Ticketing-Partner. Der Kartenvorverkauf läuft ebenfalls an und wer schnell bucht, kann Tickets in den ersten Reihen noch erhalten.

Gunther Emmerich kommt nach Usedom und moderiert den Abend

Als besonderen Gast tritt auf der Konzertgala der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich auf. „Mit einem Limousinenservice wird er am Vortag aus Lutherstadt Wittenberg abgeholt und direkt nach seinem Aufenthalt auf Usedom ins Erzgebirge chauffiert. Brinker ist froh, dass sie ihn für die Festtage buchen konnten, denn auch sein Terminkalender ist sehr voll.

Karten für die Abende gibt es unter www.reservix.de

Von Hannes Ewert