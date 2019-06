Koserow

Das 10. Koserower Dixielandfestival auf dem Koserower Kurplatz vereint am Sonnabend hunderte begeisterte Zuhörer. 17 Uhr geht es musikalisch los. Eingeladen wurden dazu drei Gruppen: die Döbelner Himmelfahrtsband aus Döbeln/Sachsen, das Jazztrio Schumann aus Berlin und „The Dixie Hot Licks“ aus Tschechien. Alle drei Combos waren bisher noch nicht in Koserow zu sehen und sind erstmals zu Gast beim Dixielandfest. Die Döbelner Himmelfahrtsband spielt mit sieben Musikanten im alten New Orleans Stil, mit und ohne Technik. Swingend und authentisch bereichert das Septett das Fest. Mit Witz, Charme und Esprit musiziert das Jazz Trio Schumann eigene Kompositionen von ihrer neuen CD „Girl vom Borkenstrand“. Zu hören sind auch Jazzklassiker im swingenden, groovigen Stil, die gute Laune garantieren. Die Dixie-Band „The Dixie Hot Licks“ mit der bezaubernden Frontfrau und Sängerin Jana Golianova, stammt aus der Stadt des guten tschechischen Bieres, aus Pilsen. Die Band hat sich dem New Orleans Repertoire der Jahre 1910 bis 1930 verschrieben. Die authentische Interpretation dieses Musikstils beruht auf dem Schwung des Banjos, Sousaphons und des Waschbretts. Traditionell wie in den vergangenen Jahren, werden alle Bands am Abend eine gemeinsame Session starten und die Gäste verzaubern.

Use-Tube19 in den Kaiserbädern

Soul, Folk, Rock, Pop, Indie, Elektro – fette Beats, coole Sounds, sanfte Töne: Das ist Use-Tube19. Bereits zum 8. Mal werden am Freitag auf den Open-Air-Bühnen der Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin junge Musiker und kreative Bands gastieren. Es sind Newcomer, sie leben ihre Musik, haben häufig bereits eigene Alben produziert und mit ihren eigenen Songs schon das eine oder andere Konzert vor großem Publikum gespielt.

Auf zu den Kitesurf Masters

Bunte Schirme, rasante Boards und fliegende Surfer: Die Gravitation der Erde scheint überwunden, schaut man den Kitern bei ihren scheinbar schwerelosen Sprüngen und waghalsigen Manövern auf dem Wasser zu. Einen Tourstopp der Multivan Kitesurf Masters konnte sich auch in diesem Jahr wieder das Seebad Ahlbeck vom 21. bis 23. Juni sichern.

Beachsoccer-Cup Karlshagen

Mit dem Anpfiff zum „Kids Cup“ um 10 Uhr startet das Kinder- und Männerturnier im wunderbar weichen, aber dadurch schweißtreibenden Strandsand. Das Programm ist klar: Jede Menge Tore schießen & anfeuern, alles vor einer perfekten Ostseekulisse. Die kleinen Fußballfans können sich zusätzlich beim Torwandschießen ausprobieren, beim Kinderschminken verwandeln oder die Hüpfburg besteigen. Für die „Beach-Minis“ (AK 9-11) sowie für die „Jugend-Beacher“ (AK 12-13) werden Urlauberteams zusammengestellt. Anmeldung unter Telefon 01514 6158763 und Probetraining am Freitag. Wo? Zwischen Strandzugang 10 N und M. Der Eintritt zum Turnier ist frei.

Dorffest in Reetzow

In Reetzow wird zünftig gefeiert, zunächst ab 14.30 Uhr mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen der Dorffrauen. Die Freiwillige Feuerwehr Benz sorgt für Einlagen, übernimmt die Betreuung der Kinderspiele, fährt mit den Kids durch den Ort und sorgt für Verpflegung. Ab 15 Uhr tritt der Karnevalsverein Korswandt auf, 16 bis 17 Uhr finden Familienwettkämpfe (Groß gegen Klein) statt. 18 Uhr Auftritt der Cheerleader des HSV Insel Usedom. Abends im Festzelt wird eingeladen zum Tanz mit DJ Michael Räsch und Einlagen des Karnevalsvereins.

Cornelia Meerkatz