Lassan

Morgen wird in der Galerie der Lassaner Kirche um 17 Uhr die Ausstellung „Blauer Horizont“ eröffnet. Die Laudatio hält Christoph Tannert aus Berlin. Die Schau zeigt Malereien von Hans-Otto Schmidt und Skulpturen von Hans Scheib. Um 18 Uhr gibt es ein Konzert mit dem Duo Ars Sibilandi – Barbara Matthes (Orgel) und Kathrin von Kieseritzky (Saxophon).

Ergänzend zur Ausstellungseröffnung am Freitag gibt es am Samstag um 16 Uhr einen Künstlerrundgang in der St. Johanniskirche zu Lassan. Geplant ist eine Erzählrunde mit Hans Otto Schmidts Erinnerungen an seinen Mentor Otto Niemeyer Holstein im Garten der Anklamer Str. 1.

Anzeige

Der Echsenmann kommt

Michael Hatzius und seine Echse sind in Vorpommern unterwegs. Tierversuche können äußerst unterhaltsam sein, vor allem wenn der preisgekrönte Puppenspieler Michael Hatzius dabei seine schrägen Figuren lebendig werden lässt. Die weltbekannte Echse ist der Star des Abends. Seit dem Urknall ist das mürrisch-charmante Reptil auf unserer Erde, hat die erste Zelle noch eigenhändig geteilt und berichtet gern von seinen Erfahrungen. Hatzius gastiert morgen auf der Ostsee-Bühne Zinnowitz, Samstag in der Nikolaikirche Anklam und am Sonntag in der St. Petri-Kirche Wolgast. Beginn jeweils 19.30 Uhr.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Musik am Meer mit Rob & Franky

Morgen gibt es „Musik am Meer“ um 19 Uhr am Karlshagener Strand beim Rettungsturm 10 M: Um 19 Uhr spielen Rob & Franky – zwei Freunde mit ihren (Akustik-) Gitarren und jeder Menge Spaß an der Musik. Blues, Rock und Pop - Songs aus verschiedenen Epochen, Live und Unplugged!

Stand-up-Paddler messen sich

Am Samstag gibt es um 10.30 Uhr am Ahlbecker Sportstrand einen Wettbewerb im Stand-up-Paddling. Die Teilnehmer zeigen ihr Können auf dem Board. Jeder der schwimmen kann, kann mitmachen (Kinder nur mit Einverständnis von Erwachsenen).

Kino und Bilder im Meer

Am Samstag ist die LED-Wand links neben der Heringsdorfer Seebrücke im Dauereinsatz. Um 14.30 Uhr gibt es im Rahmen des Sommerkinos den Film „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“, um 17 Uhr läuft „Shaun das Schaf – der Film: Ufo-Alarm“, um 19.30 Uhr gibt es Bilder im Meer – unter „ Usedom die Entdeckung der Insel“ zeigt der Zinnowitzer Fotograf Matthias Gründling faszinierende Bilder.

Um 20.30 Uhr ist dann wieder Kinozeit: „Das perfekte Geheimnis“ wird gezeigt.

Lesen Sie auch:

Von -