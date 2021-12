Verdacht der Vergewaltigung in Wolgast

Wolgast

Am Samstagabend kam es in der Wolgaster Chausseestraße zur Vergewaltigung einer jungen Frau. Nach ersten Informationen soll ein bislang unbekannter Mann zuvor auf einer Bank an der Bundesstraße 111 etwa auf Höhe des Famila-Marktes gesessen und dann die Frau angegriffen haben. Diese kam in ein Krankenhaus.

Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei sperrten den betreffenden Bereich und dort befindliche Sitzbänke weiträumig ab und sicherten Spuren.

Ein Hundeführer wurde angefordert; der Hund bekam eine Geruchsprobe und ging Richtung stadteinwärts. Auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast kamen zum Einsatz. Sie leuchteten den Beamten den vermeintlichen Tatort aus.

Von Tilo Wallrodt