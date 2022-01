Wolgast/Zinnowitz

36 Mitglieder gehören inzwischen zum jungen Verein Wolgaster Braukultur. Moritz Eisel, der in Zinnowitz wohnt und demnächst nach Wolgast umziehen will, gehört dazu. „Ich bin aus rein persönlichem Interesse Vereinsmitglied geworden“, berichtet der 23-jährige Insulaner. Er selbst trinkt gerne mal ein Bierchen – egal ob Pilsener, Weizen oder Dunkles.

Dass in Wolgast jetzt professionell Bier gebraut wird, findet Moritz Eisel hoch interessant. Unbedingt wollte er am Mittwoch live dabei sein, als im Rathauskeller die Anlage in Betrieb genommen und der erste Sud angesetzt wurde. Er hatte dafür extra einen Tag Urlaub genommen.

„Das ist doch eine Besonderheit, wenn wir hier in Wolgast unser eigenes regionales Bier produzieren und man Freunden zu Hause oder zum Beispiel beim Zelten selbst gebrautes Bier anbieten kann“, findet der junge Mann, der als Erzieher arbeitet. Der Verein Wolgaster Braukultur hat stetigen Zulauf. Weitere Mitstreiter sind jederzeit herzlich willkommen.

Von Tom Schröter