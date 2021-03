Verein empfiehlt Vater-Kind-Wanderung im Süden der Insel Usedom

Benz

Mit einer tollen Aktion wartet der Förderverein Benzer Kinder in diesen Coronazeiten auf: Seit dem 16. Februar gibt es jede Woche am Freitag in den Schaukästen der Benzer Dörfer für das Wochenende einen Vorschlag für eine Familienwanderung mit Wanderroute und kleinen Aufgaben.

Die Idee ist entstanden, um den Kindern und Familien im etwas eintönigen Corona-Alltag eine Anregung und Abwechslung zu bieten und weil die anderen Aktionen des Fördervereins wie gemeinsame Familienwanderung oder Kindersachenbasar derzeit noch nicht möglich sind.

Wanderungen beginnen immer in Benz

Ausgangspunkt der Wanderungen ist Benz, weil dort auf dem Weg zwischen Schule und Kindergarten vor dem Theaterwagen auch der Flaschenpost-Baum steht, an dem die Kinder sich einen Gruß aus einer Flasche – ein Bild, einen Brief oder einen kleinen Schatz eines Kindes – mitnehmen können und ihr eigenes Bild oder einen Brief in der Flasche lassen können als Gruß für andere Kinder und Familien.

Einige haben die Tipps schon erwandert und waren total begeistert. Von einigen Müttern kam die Rückmeldung, dass es eine tolle Idee für die Kinder ist, sie selbst das aber nicht auch noch schaffen nach der Zeit mit Kinderbetreuung, Homeschooling, Haushalt ... Deshalb nimmt der Verein den Frühlingsanfang zum Anlass, die Väter aufzurufen, den Müttern am Wochenende mal für eine Weile kinderfrei zu geben.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgerufen wird deshalb zur Vater-Kinder-Wanderung am Wochenende. Der aktuelle Aushang im Schaukasten schlägt als Wanderroute für den Ausflug mit den Kindern vor, bis zur Mühle nach Pudagla zu wandern – und zwar auf verschlungenen Wegen. Unterwegs sind Frühblüher und auch Zwerge zu finden. Oft kann man auf dem freien Feld Rehe oder Hasen entdecken. Auch Spiel-Ideen für unterwegs fehlen nicht. So müssen die Väter Mut beweisen und sich mit geschlossenen Augen von den Kindern führen lassen.

Derweil können sich die Mütter mit einem guten Buch beschäftigen oder eine Freundin treffen. Und natürlich freut sich der Verein Benzer Kinder über Nachahmer. „Wir sind gespannt, wie der Flaschenpost-Baum und die Wanderideen ankommen“, sagt Vereinsvorsitzende Wiebke Liesong.

Von Ingrid Nadler