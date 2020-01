Verein will Pommern aus aller Welt zusammenbringen

Greifswald

2003 reiste erstmals eine Wirtschaftsdelegation aus Vorpommern nach Brasilien. Mit dabei waren der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens, Rechtsprofessor Frank Hardtke, der Greifswalder Stadtplaner Heiko Schmidt und Roswitha Loschke, Geschäftsführerin der Vario Service GmbH. Auf dem Besuchsprogramm in Brasilien stand auch die Region Blumenau/ Pomerode im Bundesstaat Santa Catarina, wo sich im 19. Jahrhundert sehr viele Pommern angesiedelt haben.

„Mir ist die Kinnlade heruntergefallen, wie dort die Traditionen der Pommern bewahrt und gelebt werden. Da ist ein Zusammenhalt, unglaublich. Das hat mir imponiert. Und überall war großes Interesse am heutigen Pommern“, erinnert sich Gerold Jürgens. Er habe schnell gespürt, dass sich die Menschen sehr wohlfühlen in Brasilien. „Aber ihre Verbindung zur alten Heimat Pommern wollen sie nicht abreißen lassen.“

Kaum wieder zu Hause, fasste er einen Entschluss. Wenige Wochen später gründete er den Verein „Pommersche Heimat“. Heiko Schmidt übernahm den Vorsitz, Jürgens wurde Stellvertreter und Loschke hält bis heute als Schatzmeisterin das Geld zusammen. „Für uns stand fest, dass auch hier die pommerschen Traditionen bewahrt werden müssen“, erinnert sich Roswitha Loschke. Der gemeinnützige Verein zählt 25 Mitglieder, darunter Privatpersonen und Firmen. Das Credo lautet: „Heimat ist ein bleibendes Gefühl“.

Besondere Beachtung gilt dem Jugendaustausch

Auf der Vereins-Webseite ist zu lesen: „Wir als gemeinnützig anerkannter Förderverein Pommersche Heimat e.V. haben uns im Wesentlichen den Zielen verpflichtet, aktiv und länderübergreifend an der Aufarbeitung und Archivierung unserer Geschichte zu arbeiten und unterstützend Projekte zu fördern, die der regionalen Entwicklung zuträglich sind.“ Vor allem soll erreicht werden, sagt Roswitha Loschke, dass mit Hilfe des Vereins Verbindungen zu aus Pommern stammenden Personen bzw. deren Nachfahren aufgebaut und unterhalten werden.

Das können Menschen sein, die noch in Pommern leben, aber auch welche, die ausgewandert sind. Damit sollen vor dem Hintergrund der Völkerverständigung sowohl die pommersche Kultur als auch der pommersche Heimatgedanke wieder Aufwind erfahren. „Besonders wichtig ist uns dabei der Jugendaustausch“, so die Schatzmeisterin.

Noch etwas möchte der Verein Pommersche Heimat mit seinem Bestreben, Pommern aus aller Welt zusammenzuführen, erreichen: Gesamt-Pommern blickt auf eine lange, wechselvolle Geschichte zurück. Wirtschaftlich war es immer dabei, wenn es um innovative Neu- und Weiterentwicklungen ging. „Auch heute sind wir in der Teilregion Vorpommern auf dem Weg, in vielen Bereichen weit vorne zu sein. Dazu zähle ich den Tourismus, die Gesundheitswirtschaft, Forschung und Lehre und auch die Produktion konventioneller sowie erneuerbarer Energien“, erläutert der Präsident des Unternehmerverbandes.

Pommern war viertgrößte preußische Provinz Die im Norddeutschen Tieflandgelegene Provinz Pommern war die nach den Befreiungskriegen 1815 gebildete viertgrößte preußische Provinz. Sie bestand aus dem westlich der Oder gelegenen Vorpommern und Hinterpommern. Pommerns Hauptstadt war Stettin. Der Name Pommern ist die eingedeutschte Form des slawischen po more – „am Meer“. Westliche Begrenzung ist die Recknitz. Als Landeshymnehatte sich das Pommernlied etabliert. Es entstand um 1850 und geht auf den Theologen und Dichter Adolf Pompe zurück. Das Lied hat auch heute noch in Vorpommern eine große regionale Bedeutung, es wird regelmäßig bei öffentlichen Veranstaltungen wie Empfängen gespielt. Politisch verteilt sich Pommernheute in Deutschland auf die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowie die polnischen Woiwodschaften Westpommern mit der Hauptstadt Stettin ( Szczecin), Pommern mit der Hauptstadt Danzig (Gdańsk) sowie Kujawien-Pommern mit den Hauptstädten Bromberg ( Bydgoszcz) und Thorn (Toruń). Im Verein Pommersche Heimatkönnen sowohl natürliche Personen als auch Firmen Mitglied bzw. Fördermitglied werden. Ziel des Vereins laut Satzung ist es, die pommersche Kultur und den pommerschen Heimatgedanken sowie die Völkerverständigung und Entwicklungshilfe zu fördern. Gelder werden nur zweckgebunden dafür eingesetzt.

Pommern als Marke neu definieren

Das ist auch der Ansatz des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Wie Landrat Michael Sack ( CDU) betont, seien ins integrierte kreisliche Entwicklungskonzept der Schutz und die Rettung pommerscher Rassen/Sorten aufgenommen worden. Bewahrt werden sollen auch pommersche Traditionen, etwa die Fischerfeste. „Aber durch die Kriegswirren, Umsiedlungen und das Verbot des Wortes Pommern im Sprachgebrauch der DDR wurden viele pommersche Traditionen ausgelöscht. Doch wir dürfen nicht rückwärts schauen, sondern müssen Pommern als Marke neu definieren und gegenüber Mecklenburg schärfen. In Berlin glauben immer Tausende, dass sie in Mecklenburg seien, wenn sie Urlaub auf Usedom machen. Unser Blick muss deshalb in die Zukunft gehen“, sagt der Landrat.

Er verweist auf den Kreistagsbeschluss, mit dem er ermächtigt und verpflichtet wurde, im Ostseeraum, aber auch außerhalb Europas, etwa in Brasilien, partnerschaftliche Beziehungen zu Regionen anzubahnen, in denen sich ausgewanderte Pommern niedergelassen haben. „Es gibt bereits enge und freundschaftliche Kontakte zu Swinemünde und Stettin sowie nach Police ( Pölitz) in Westpommern“, so Sack. Mit dem Fennistikprofessor Marko Pantermöller der Uni Greifswald habe er zudem über Kontakte in die Region Göteborg gesprochen, wo ebenfalls Menschen mit pommerschen Wurzeln leben.

Kooperation mit Pomerode angestrebt

Und es soll eine Kooperation mit Pomerode geben. Schnell wurde klar, dass sich relativ leicht auf dem Gebiet des Schüleraustausches, der Bildung und Kultur gemeinsame Nenner finden lassen. Nach Auftritten von Chor und Orchester der Uni 2017 in Pomerode sowie dem bereits organisierten Aufenthalt von Schülern aus der Uecker-Randow-Region ist das gemeinsame Entwickeln von Unterrichtsmaterial für Berufsschüler dazugekommen. Der Landrat hat zudem Interesse am Erfahrungsaustausch in der Verwaltung. „Vieles geht in Brasilien bereits digital. Ich denke, wir könnten voneinander lernen“, glaubt Michael Sack.

Blick auf die brasilianische Gemeinde Pomerode Quelle: Meerkatz Cornelia

In der brasilianischen Stadt Pomerode mit ihren 32 000 Einwohnern und in den umliegenden Gemeinden mit weiteren knapp 30 000 Bürgern haben viele Familien deutsche Vorfahren. In Pomerode sind es laut Auskunft der Stadtverwaltung über 100 Familien. „Wir sind an einer Belebung der Traditionen interessiert. Zugleich soll die junge Generation zueinanderfinden und Kontakte knüpfen“, betont Pomerodes Stadtoberhaupt Ercio Kriek.

Seine Stellvertreterin Gladys Sievert verweist auf das alljährlich stattfindende Pommernfest in ihrer Stadt. „Es dauert zehn Tage und ist ein Fest der Lebensfreude mit vielen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Alles ist in den Farben Pommerns, nämlich Blau-Weiß gehalten. 2020 werden wieder mindestens 80 000 Besucher erwartet“, erklärt sie.

Zum Programm würden pommersches Liedgut, ein Gottesdienst auf Plattdeutsch und Folkloretänze gehören. „Gerade das Plattdeutsche wird bei uns noch gut gepflegt, wer pommersche Wurzeln hat, versteht auch Plattdeutsch“, meint Gladys Knesel in perfektem Deutsch. Sie verweist auch auf das alle vier Jahre stattfindende Pommerntreffen in Brasilien, das wissenschaftlichen Seminarcharakter hat. Im Mai 2020 findet es wieder einmal in Pomerode statt.

Zum Pommernfest im brasilianischen Pomerode werden jedes Jahr im Januar 80 000 Besucher und mehr erwartet. Quelle: privat

Wirtschaftliche Kontakte nach Südamerika

Inzwischen waren viele Male schon Vertreter aus Pommern in Brasilien. Das hängt auch mit der Städtefreundschaft zusammen, die sich zwischen der Kreisstadt Greifswald und Pomerode gebildet hat. Zwischen Torgelow und Pomerode gibt es sogar eine besiegelte Partnerschaft. In beiden Städten findet man inzwischen Plätze mit den Namen Pomerode bzw. Torgelow und Greifswald.

Außerdem sind längst vorpommersche Wirtschaftsunternehmen in Südamerika ansässig – so ist die Firma ME-LE Biogas GmbH aus Torgelow sehr erfolgreich mit Biogasanlagen. Im Januar wird mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums in Schwerin ein neuer Vertrag in einer weiteren brasilianischen Region unterzeichnet, dazu wird Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) vor Ort erwartet.

Günter Müggenburg, Inhaber der Torgelower Gerüstbaufirma, ist seit 2007 in Südamerika tätig. In Brasilien führt er mittlerweile sechs Gerüstbaufirmen nach deutschem Standard. Die Firmen sind in verschiedenen Bundesländern ansässig. „Außerdem habe ich zusammen mit dem Brasilianer Miranda Ramus ein Fachbuch für Gerüstbauer entwickelt, das in portugiesischer Sprache erschienen ist“, erklärt Günter Müggenburg. Stolz ist er zudem, dass er maßgeblich an der Novellierung der brasilianischen Arbeitsschutzgesetze für Arbeiten mit und auf dem Gerüst mitwirken durfte.

Interesse vor allem von Handwerkern aus der Region Blumenau/ Pomerode gebe es auch an Praktikumsstellen in Vorpommern, sagt Unternehmerverbands-Präsident Gerold Jürgens. So hätten bereits Bäcker hier mehrere Wochen gearbeitet. „Sie sind mit pommerschen Rezepten zurückgefahren und haben großen Zuspruch gefunden. Vor allem das dunkle Brot finde reißenden Absatz dort, wie er sich bei Besuchen überzeugt habe.

Pomerisch als Mischsprache

Auch das Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik für Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Pommern in Südamerika wissenschaftlich. „Wir richten 2020 eine internationale Tagung zu Minderheitensprachen und Spracherwerb aus“, erzählt Birte Arendt. Im Vorfeld gab es Besuch aus Brasilien, wo viele Nachfahren von Pommern leben. Sie nahmen bei der Auswanderung im 19. Jahrhundert ihre Sprache mit. Pomerode nennt sich gern die deutscheste Stadt Brasiliens. Und in Südamerika bemühe man sich gerade um die Etablierung des Pomerano. „Wir unterstützen das Projekt in der Sprachvermittlung“, so Arendt. ­Pomerano, Pomerisch, ist eine Mischsprache aus Portugiesisch und dem hinterpommerschen Platt.

Der Verein Pommersche Heimat bemüht sich unterdessen, in der Region weitere Interessierte – vor allem junge Leute – für die Mitarbeit zu begeistern. Es gibt Vorträge von Heimatforschern, kleine Konzerte, Diskussionsabende.

Am 14. Januar reist erneut eine Wirtschaftsdelegation nach Pomerode. Es ist auch ein Treffen mit Bürgermeister Ercio Kriek geplant. „Wir wollen dort die weitere Zusammenarbeit besprechen. Uns freut besonders die Nachricht, dass auch in Brasilien ein Verein Pommersche Heimat gegründet werden soll“, berichtet Jürgens. Und weitere folgen vielleicht. Denn die Suche nach Kontakten zu Pommern in aller Welt geht weiter.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz