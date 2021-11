Verkehr beim Abbiegen übersehen: Vier Verletzte bei Unfall in Ahlbeck

Heringsdorf

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall am Dienstag gegen 17.10 Uhr an einem Supermarktparkplatz in Ahlbeck. Ein 59 Jahre alter Opelfahrer wollte in die Swinemünder Chaussee einbiegen und übersah dabei ein von links kommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 19 Jahre alte Fahrerin des Skoda, zwei Beifahrerinne, sowie der Opelfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser behandelt werden.

Beide Autos erlitten großen Schaden und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro.

Von RND/axl