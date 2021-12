Verkehrsbehinderungen wegen Anti-Corona-Demo am Mittwoch in Wolgast

Wolgast

In der Stadt wird es am Mittwoch, den 15. Dezember, am späten Nachmittag und frühen Abend zu erheblichen Behinderungen des Straßenverkehrs kommen. Grund ist eine angemeldete Demonstration mit mindestens 1000 Teilnehmern. Darauf weist der Landkreis Vorpommern-Greifswald als Versammlungsbehörde hin.

In der Zeit zwischen 17.30 und 21 Uhr ist es möglich, dass die Bundesstraße B111 zeitweise im Stadtbereich Wolgast in beiden Richtungen voll gesperrt werden muss. Das weitere Stadtgebiet von Wolgast ist in dieser Zeit ebenfalls betroffen, da der Aufzug durch die Innenstadt führen wird. Wie bereits in der Vorwoche dürften die Demonstrierenden ganz ganz Vorpommern und darüber hinaus anreisen. Der Landkreis bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Von Cornelia Meerkatz