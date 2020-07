Gützkow/Wolgast

Am Sonnabend wurde die Autobahnabfahrt Gützkow (Kreis Vorpommern-Greifswald) zur Geduldsprobe für den Reiseverkehr in Richtung Insel Usedom oder zur L 35 nach Greifswald. Weil offensichtlich viele Menschen das schöne Wetter für einen Ausflug Rochtung Greifswald und Useom nutzten, staute es sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag bereits hunderte Meter vor der eigentlichen Abfahrt – auch auf dem Standstreifen. Hinzu kam noch, dass die Auf- und Abfahrt Greifswald, zur Zeit wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist.

Zuvor hatte die Polizei aus dem Land noch vermeldet, dass es bis auf der A 20 bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) zu keinen Verkehrsbehinderungen in Mecklenburg-Vorpommern gekommen ist. Und das, obwohl nun 14 von 16 Bundesländern in den Ferien sind.

Anzeige

Von Thomas Buth