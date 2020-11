Heringsdorf

Der Ausbau des Verkehrsknotenpunktes Landesstraße 266, Neuhofer Straße, Schulstraße, Labahnstraße zu einem großen Kreisverkehr als bedeutende Infrastrukturmaßnahme in der Gemeinde sollte eigentlich am Dienstagabend gemeinsam mit Vertretern des Straßenbauamtes und der Gemeinde öffentlich diskutiert werden. Besonders bewegt die Anwohner die Umgehungsstraße Am Kanal in Richtung Bansiner Landweg mit Anschluss an die Kreisstraße 40 und die Seestraße Bansin – Maxim-Gorki-Straße – Labahnstraße. Doch die Veranstaltung fällt wegen der derzeit geltenden Bestimmungen des Corona-Lockdown aus. Das teilte die Verwaltung am Montag mit.

Bereits am Donnerstagabend haben die Heringsdorfer Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung einstimmig bei vier Enthaltungen dazu mehrere Grundsatzentscheidungen getroffen. Es wurde festgelegt, eine Planungsvereinbarung mit dem Land MV, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz, zum Vorhaben abzuschließen. Für die Umsetzung des Vorhabens soll ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden. Damit werden auch alle Träger öffentlicher Belange angehört werden.

Haushaltsmittel werden eingestellt

Zu den getroffenen Grundsatzentscheidungen gehört auch der Abschluss von Bauerlaubnisverträgen mit den betroffenen Grundstückseigentümern und die Ermächtigung der Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken, alle damit im Zusammenhang stehenden und erforderlichen Grunderwerbsangelegenheiten durchzuführen. Damit einher geht die Einstellung der voraussichtlich erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von knapp 3,7 Millionen Euro zuzüglich der noch zu ermittelnden Ablösebeträge für die Geh- und Radwegunterführung in den Haushalt 2021 und 2022. Die voraussichtlichen Baukosten für den Ausbau des Knotenpunktes betragen knapp 7,6 Millionen Euro.

Noch keine Entscheidung getroffen wurde zur Umfahrungsstraße Am Kanal Richtung Bansiner Landweg während der Bauzeit. Bevor die Gemeindevertretung eine Grundsatzentscheidung trifft, muss erst die jetzt wegen Corona ausfallende Einwohnerinformationsveranstaltung stattfinden. Wann es einen neuen Termin dafür geben wird, steht noch nicht fest.

Von Cornelia Meerkatz