Heringsdorf

Die Polizei hat am Dienstagabend rund 75 000 Zigaretten in einem Fahrzeug in Bansin ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) entdeckt. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten beobachten, dass ein Fahrzeug über die Grenze nach Polen fuhr und wenig später zurückkehrte, während ein zweites Fahrzeug auf der deutschen Seite wartete. Aufgrund der aktuellen Regelungen der Corona-Landesverordnung kontrolliert die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald vermehrt an den Grenzübergängen zu Polen.

Von OZ