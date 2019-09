Schwerin

Es hatte viel Kritik an der neuen Bundesstraße B96n gegeben, aber die Verkehrssituation hat sich dadurch auf Rügen entspannt, sagte Glawe am Donnerstag beim IHK-Wirtschaftsempfang in Neubrandenburg. Die B96n verbindet die Autobahn 20 bei Stralsund mit Bergen als Knotenpunkt auf Rügen. Umweltverbände und Grüne hatten jahrelang gegen den Ausbau, der drei Jahre dauerte, auf Rügen protestiert. „Heute hört man davon nichts mehr“, sagte Glawe.

Reaktion auf IHK Kritik

Der Minister reagierte damit auf Kritik der IHK, die befürchtet, dass Usedom mangels moderner Verkehrsinfrastruktur inzwischen auch außerhalb der Hauptsaison der Verkehrskollaps droht. „Wenn auf polnischer Seite der Autotunnel unter der Swine kommt, müssen wir auch den Verkehrsausbau auf deutscher Seite forcieren“, sagte Glawe.

Durchlässigere Straßen und bessere Bahnanbindungen

Die Kammer fordert für Usedom durchlässigere Straßen zur Autobahn 20 und eine deutlich bessere Bahnanbindung. Auch die seit Jahren geplante Ortsumgehung Wolgast müsse schneller kommen. Zudem sollte das Luftverkehrsangebot zum Flughafens Heringsdorf erweitert werden. Usedom ist nach Rügen die größte Ostseeinsel Deutschlands, hat aber nur je eine Zufahrt von Norden und Süden. Auf der Insel kommt es auf der einzigen durchgehenden Bundesstraße regelmäßig zu langen Staus.

Von RND/dpa