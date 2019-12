Verkehrsunfall auf Usedom: Fünf Fahrzeuge kollidieren

Heringsdorf

Gleich fünf Fahrzeuge sind an einem Unfall auf der B 111 auf der Insel Usedom am Donnerstagnachmittag beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen dem Bahnübergang Neu Pudagla und der Kreuzung Schmollensee nach Überholmanövern von zwei Autos zu einem Auffahrunfall. Von den fünf beteiligten Fahrzeugen, welche in Richtung Ückeritz unterwegs waren, entstand an vier Pkw ein Schaden. Drei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. Alle Insassen blieben unverletzt. Die Bundesstraße musste für 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden.

Von OZ