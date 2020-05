Verluste in Corona-Krise: Koserow will das Land auf Schadensersatz verklagen

Koserow

Die Gemeinde Koserow auf der Insel Usedom fordert Schadensersatz vom Land für entgangene Einnahmen wegen der Corona-Krise. Juristen sollen per Feststellungsklage prüfen, ob der Kommune in der Mitte der Insel laut Infektionsschutzgesetz eine Entschädigung für entstandene materielle Schäden bzw. Vermögensausfälle während des Lockdowns zusteht. Das haben die gewählten Koserower Volksvertreter auf ihrer letzten Sitzung einstimmig beschlossen.

Sie wollen eine Fachanwaltskanzlei für Verwaltungsrecht aus Norddeutschland damit beauftragen. Damit greifen die Gemeindevertreter den Vorschlag von Thomas Wellnitz vom Handels- und Gewerbeverein auf. Die Fachanwaltskanzlei arbeitet bereits für das Hotel „Nautic“ und macht dessen Ausfälle und Verluste in der Corona-Krise geltend. Das Amt Usedom-Süd soll nun die entsprechenden Schritte der Kommune einleiten und unterstützend tätig werden, das Verfahren rasch in Gang zu bringen.

Bernsteinbad mit höheren Ausfällen als andere Kommunen

Hauptamtsleiter Sven Wellnitz vom Amt Usedom-Süd informierte darüber, dass Koserow die erste Gemeinde im Inselsüden sei, die ein solches Vorgehen in Erwägung zieht und klagen will. Allerdings hat das Bernsteinbad auch deutlich höhere Ausfälle als manch andere Kommune auf Usedom zu beklagen, erklärte Wellnitz weiter. Insgesamt rechnet Bürgermeister René König (parteilos/HGV) für den schlimmsten Fall in der aktuellen Krise mit Verlusten für die Gemeinde von etwa einer Million Euro.

Mehr als 714 000 Euro würden vor allen Dingen aus fehlenden bzw. eingestellten Gewerbesteuereinnahmen sowie minimierten Mehrwertsteuern infolge der bedingten zeitweiligen Schließung von örtlichen Unternehmen durch die Corona-Krise resultieren.

Da außerdem bereits über acht Wochen keine Kurtaxe-Einnahmen sowie kaum Parkgebühren generiert werden konnten, würden laut Kurdirektorin Nadine Riethdorf weitere 220 000 Euro „Nasse“ hinzukommen. Koserow nähert sich damit also einem Verlust in Millionenhöhe.

Klage sei wichtiges politisches Zeichen ans Land

Eine immense Größe für die Kommune. Daher herrschte weitgehende Einigkeit unter den Gemeindevertretern, nichts unversucht zu lassen, was auch nur eine minimale Chance biete, Entschädigungen zu bekommen. Ein solches Vorgehen sei zugleich ein wichtiges politisches Zeichen an das Land, sich nicht widerstandslos alles an Belastungen aufbürden zu lassen, so sinngemäß der Bürgermeister.

Bei der Feststellungsklage berufen sich sowohl Unternehmen als auch die Gemeinde auf die Paragrafen 56 bzw. 65 des Infektionsschutzgesetzes. Laut König hätten bereits Privatpersonen im Ort diesen juristischen Weg eingeschlagen.

Gegenargumente von Schwerin schon bekannt

Hotelier Thomas Wellnitz hat zwischenzeitlich offenbar schon erfahren, mit welchen Argumentationen sich das Land der Zahlung von Entschädigungen entziehen wolle. Zum Beispiel seien Hotels von Schwerin nicht geschlossen, sondern lediglich Tourismusübernachtungen untersagt worden, Dienstreisende hätte man hingegen sehr wohl weiter unterbringen können. Ferner würden Schäden nach behördlichen Maßnahmen nicht als „Vorsorge“ gelten, sondern als im Rahmen der „Bekämpfung“ der Corona-Epidemie entstanden. Das schreckt die Koserower jedoch nicht ab, einen entsprechenden Versuch, die Dinge vor Gericht klären zu lassen, zu unternehmen.

Der Gemeinderat hat aber trotz der skizzierten erheblichen Geldsorgen des Bernsteinbades noch ein überaus positives Signal gesendet: Man wolle die Solidarität mit besonders Bedürftigen, wie bislang stets praktiziert, auch jetzt nicht ausbremsen. Demgemäß votierte der Ortsrat jeweils einstimmig für beantragte finanzielle Zuschüsse für Pro Familia ((200 Euro), den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (150 Euro) und den Tierschutzverein Insel Usedom (100 Euro).

Von Steffen Adler