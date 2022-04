Anklam

Am Donnerstag Nachmittag hat eine Mutter in Anklam ihre 15-jährige Tochter als vermisst gemeldet. Das Mädchen sei nach der Schule nicht wie üblich mit dem Bus nach Hause gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde sofort nach dem Mädchen in Anklam sowie in den umliegenden Orten gefahndet, jedoch ohne Erfolg.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 15-Jährige, nachdem sie bei einer Freundin in einem nahe gelegenen Dorf war, zu Fuß nach Hause laufen wollte. Wegen des stürmischen Wetters waren zusätzlich ein Polizeihubschrauber und ein Fährtensuchhund im Einsatz.

Erst gegen 22.45 Uhr konnte die Beamten das Mädchen an einem Feldrand bei Ducherow entdecken. Die 15-Jährige war durchnässt und unterkühlt. Wie die Polizei mitteilt, war sie war bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar. Rettungskräfte haben sie medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Anklam gebracht. Nach aktuellen Informationen geht es dem Mädchen den Umständen entsprechend gut.

Von OZ