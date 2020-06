Versteigert: Kaserne Basepohl, DDR-Kulturhaus Murchin und Steinzeitgrab auf Usedom

Rostock

Auf Kameras statt auf Bieter blickte Kai Rocholl, Chef der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, am Samstag. In einem Saal ohne Publikum trat er ans Pult, um 40 Immobilien zu versteigern. Coronabedingt hatte sich das Auktionshaus entschieden, nur telefonische und schriftlich eingereichte Gebote anzunehmen und die Versteigerung per Livestream im Internet zu übertragen. Mindestens zwei Objekte, die für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse sein dürften, wechselten auf diese Weise den Besitzer.

So erhielt die ehemalige Kaserne Basepohl (Mecklenburgische Seenplatte) mit einer Fläche von 62 000 Quadratmetern, sechs Plattenbauten und einem Sportplatz den Zuschlag beim Mindestgebot von 19 000 Euro. Knackpunkt: Der neue Eigentümer hat sich damit automatisch verpflichtet, sämtliche Gebäude innerhalb der nächsten 24 Monate abzureißen. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei 1,7 Millionen Euro. Nach OZ-Informationen sollen hier ein Recyclingwerk und mehr als 200 Arbeitsplätze entstehen.

DDR-Kulturhaus Murchin für 76 000 Euro

Den Menschen in MV bekannt, dürfte auch das ehemalige DDR-Kulturhaus in Murchin (Vorpommern-Greifswald) sein. Errichtet 1954 im Stil des sozialistischen Klassizismus, verziert mit Wandmalereien und Fresken, steht das Haus unter Denkmalschutz. Noch in den 1990er Jahren wurde das Gebäude vor den Toren der Insel Usedom als Großraumdisco genutzt. Heute sind der Saal mit 450 Plätzen und der Rest des Hauses stark sanierungsbedürftig. Dennoch gab es mehrere Bieter. Für 76 000 Euro wechselte es den Besitzer.

Insgesamt habe die Versteigerung ohne Pannen funktioniert und der Testlauf sei geglückt, so Auktionator Rocholl. „Wir haben sonst 160 Stühle im Saal. Online haben im Schnitt 175 Zuschauer die Auktion verfolgt. Der Link wurde mehr als 5 000 mal aufgerufen." Zudem sei die Abwicklung sehr viel einfacher gewesen, weil alle Bieter ihre Zahlungsfähigkeit bereits vorab nachweisen mussten.

Großsteingrab auf Usedom für 12 000 Euro

Die Interessenten hatten ihre Höchstgebote hinterlegt und jeweils einen Mitarbeiter des Auktionshauses bevollmächtigt, bis zu diesem Wert mitzubieten. Auch die zehn Telefonleitungen wurden intensiv genutzt. Beobachter sahen auf diese Weise spannende Duelle und ein teils minutenlanges Hochsteigern, das auch beim Auktionator für einige Überraschungen sorgte.

So habe ein Grundstück bei Schönberg ( Nordwestmecklenburg) 150 000 Euro erzielt. Das Mindestgebot betrug 9 500 Euro. Dass die Fläche für Photovoltaik-Anlagen geeignet ist, könnte dabei eine Rolle spielen, glaubt Rocholl.

Die dramatischste Steigerung des Tages erzielte eine Wiese, auf der sich das Großsteingrab Lütow (Insel Usedom) befindet. Sie erzielte das 40-fache des angebotenen Preises von 300 Euro und bekam für 12 000 Euro den Zuschlag. Insgesamt wurden bei der Auktion 1,8 Millionen Euro erlöst, darunter auch Waldflächen auf Usedom und bei Hoort ( Ludwigslust-Parchim) für rund 200 000 Euro.

Von Juliane Schultz