Verzögerung auf B 109: Gewitter stoppt Sanierungsarbeiten an Peenebrücke

Anklam

Am Mittwoch hat ein Gewitter mit Regenfällen die Sanierungsarbeiten an der Peenebrücke in Anklam unterbrochen. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen sollte die Brückenkappe beschichtet werden. Für die Umsetzung der Maßnahme müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

„Die Temperaturen müssen in der Nacht permanent über 10 Grad Celsius liegen und es muss durchgängig trocken sein“, sagt Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz. Die einseitige Verkehrsführung an der Brücke muss daher um einen Tag bis Freitag, 4. Juni, verlängert werden.

Durch den Regen war es nicht möglich, die drei erforderlichen Schutzschichten aufzutragen. Jede dieser Schichten benötigt eine Ruhephase, ehe die nächste aufgetragen wird. Die dritte Schicht wird am Freitag aufgetragen, so dass die einseitige Verkehrsführung dann im Verlauf des Tages aufgehoben wird, heißt es vom Straßenbauamt.

„Wir versuchen, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen“, erklärt Krage. In gewissen Bereichen ist auch das Aufstellen einer Ampel für rund drei bis fünf Stunden erforderlich. Der Verkehr wird dann halbseitig an der Wanderbaustelle vorbeigeführt. Das Einsetzen der Ampel erfolgt in verkehrsarmen Zeiten.

