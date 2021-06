Usedom

Da staunten die Strandbesucher nicht schlecht. An einem herrlichen Sommertag, der für ein Bad in der Ostsee wie gemacht war, erhielten sie ganz plötzlich tierischen Besuch. Eine Rotte Wildschweine, zwei ausgewachsenen Tiere und Frischlinge, bahnte sich den Weg durch Sonnenanbeter und Badende.

Das Video dazu kursiert derzeit in den sozialen Medien und sorgt für jede Menge Erheiterung. Aufgenommen wurde es offenbar an der polnischen Ostseeküste. Seitdem wurde es in den verschiedensten Netzwerken hundertfach geteilt, hat Zehntausende Aufrufe und die User zu vielen lustigen Kommentaren inspiriert.

Doch bei allem Spaß, den diese Bilder bereiten, werfen sie natürlich auch Fragen auf. Wie verhalte ich mich eigentlich in so einem Fall am besten. Wie gefährlich ist das? Und: Kann das eigentlich auch an Stränden in MV passieren? Die OZ hat nachgefragt.

Tiere verlieren ihre Scheu

„Wildschweine verlieren immer mehr ihre eigentlich natürliche Scheu vor dem Menschen. Das ist ja auch aus vielen Städten bekannt“, sagt Ymir Schreiber, Revierleiter von Kamminke beim Forstamt Neu Pudagla auf der Insel Usedom. Er rät dazu, die Wildschweine in einem solchen Fall in Ruhe zu lassen, ihnen keine Beachtung zu schenken und sie auf gar keinen Fall zu füttern. „Die bahnen sich dann schon ihren Weg.“

Vorsicht sei dennoch geboten. In dem Beispiel aus dem Video seien die Frischlinge schon recht groß. Aber wenn diese jünger sind und die Bache das Gefühl habe, dass sie bedroht werden, werde sie ihren Nachwuchs verteidigen, so Schreiber.

Wildschweine sind gute Schwimmer

Durchaus denkbar seien solche Situationen auch an Stränden in MV. „In Ahlbeck und Heringsdorf haben wir das schon erlebt“, berichtet der Fachmann. Aktuell sei ihm allerdings nicht bekannt, dass es ähnliche Szenen an den Stränden gegeben habe.

Möglich sei jedoch, dass die Tiere von polnischer Seite nach MV kommen. Zwar helfe der inzwischen aufgestellte Schutzzaun zum Nachbarland, der den „Grenzübertritt“ von Wildschweinen verhindern soll. „Aber die Tiere sind sehr gute Schwimmer, können auch weitere Strecken problemlos bewältigen“, weiß Ymir Schreiber. Sie könnten also auch über das Wasser nach MV „einreisen“. Wer sich aber an die Empfehlungen halte, müsse sich im Normalfall keine Sorgen machen.

Von Marco Schwarz