Viel Applaus für Theaterpremiere „Zwei Männer ganz nackt“ 

Anklam

Die Situation könnte nicht verwirrender sein. Alain Kramer ( Torsten Schemmel) , erfolgreicher Anwalt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern wacht splitterfasernackt auf und auf dem Sofa neben ihm sein Angestellter Nicolas Prioux ( Sebastian Hildebrand) – ebenfalls im Adamskostüm.

So die Ausgangssituation im Theaterstück „Zwei Männer ganz nackt“, das am Samstag in Anklam Premiere feierte. Was ist geschehen? Haben sie miteinander Sex gehabt? Einvernehmlich? Unter Drogen? Wer hat wen verführt? Sie haben keine Zeit es zu klären, denn schon taucht Catherine ( Paola Brandenburg), Alain Frau mit Einkaufstüte auf.

Die Suche nach dem Selbst aller Figuren

Für sie ist der Fall klar: Ihr Mann betrügt sie – und zwar mit Männern. Da hilft es auch nicht, dass Nicolas die ebenso herzzerreisende, wie krude Geschichte von einer Leibesvisitation aufgrund eines Spionageverdachts erzählt. Sie lässt sich nicht hinters Licht führen, zu mal ein benutztes Kondom eine ganz andere Geschichte erzählt. Es beginnt eine geschickt arrangierte Suche nach dem Selbst aller Figuren. Kann Catherin tolerieren, was sie glaubt zu wissen und kann sie mit solch einer Lüge leben und weiter lieben? Ist Alain wirklich schwul und wie konnte er es verdrängen? Ist Nicolas homosexuell oder spielt er es einfach und will sich die Karriereleiter hochschlafen? Das eigens von Alain als Hetero-Beweis engagierte Escort-Girl ( Fabienne Baumann) steht der Situation einigermaßen verwundert gegenüber und wird von Autor gar zu einer Taubstummen gemacht.

Sarkasmus und staubtrockener Humor

Das Stück von Sébastien Thiéry wurde 2014 uraufgeführt, in einer Zeit also als man meinte Homosexualität wäre in der Gesellschaft angekommen. Dass dies nicht so ist, beweist schon, die hohe Frequenz mit der es an deutschen Bühnen auftaucht. Intendant Martin Schneider hat es für die Vorpommersche Landesbühne mit leichter Hand und mit dem nötigen Corona-Sicherheitsabstand eingerichtet. Das wirkt zunächst befremdlich, weil man sich viele Szenen auch mit körperlichem Kontakt vorstellen kann, verstärkt aber im Endeffekt die Wirkung. Jeder muss alles mit sich selbst regeln und das wird hier mit Sarkasmus und staubtrockenem Humor, schnell und witzig erzählt. Sinnbildhaft die große Veranda-Glaswand im Bühnenbild von Alexander Martynow in der sich die Vorgänge nochmals spiegeln.

Hysterisch, panisch und ganz in sich gekehrt

Was ist echt, was nicht. Eine großartige Idee. Fast ununterbrochen ist Torsten Schemmels Alain auf der Szene und er spielt die Brüche seiner Figur genüsslich aus. Er ist hysterisch, panisch, ganz in sich gekehrt, verzweifelt, clever und hat schließlich auch kurze Momente der inneren Ruhe. Und hatte sogar die Coolness, den bei der Premiere ewig auf der Bühne umher flatternden Schmetterling noch einzubeziehen.

Splitterfasernackt steht Nicolas Prioux (Sebastian Hildebrand) auf der Bühne. Quelle: Martina Krüger

Sebastian Hildebrand als Nicolas macht die Undurchsichtigkeit seiner Figur auch mit wunderbarem Minenspiel glaubhaft. Wunderbar, wie er die Geschichte der angeblichen Leibesvisitation erzählt. Die Catherine von Paola Brandenburg macht ein Wechselbad der Gefühle durch – moderne, verständnisvolle Frau, schändlich betrogenes Eheweib oder soll sie es so nehmen, wie es ist?

Nächste Vorstellungen: 20.10., 24.10., jeweils 19.30 Uhr das gelbe Theater "Die Blechbüchse" Zinnowitz

Von Bea Sommer