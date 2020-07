Viel Blechschaden nach Auffahrunfall auf der B 111

Bannemin

Am frühen Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 111 auf der Insel Usedom auf höhe der Ortschaft Bannemin zu einem Verkehrunfall mit zwei Fahrzeugen. Wie die Polizei am Montag in Anklam, fuhr gegen 18.20 Uhr ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Leipzig mit seinem Renault auf das vor ihm fahrende Fahrzeug, einen Subaru. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Auffahrunfall unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei mit 6000 Euro angegeben. Der Renault des Leipzigers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Hannes Ewert