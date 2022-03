Viele Corona-Fälle an Greifswalder Schulen: In einer läuft nur noch Notbetreuung

Greifswald

Die Corona-Inzidenz der Neuinfektionen steigt. In der Stadt Greifswald gibt die Kreisverwaltung den 7-Tages-Wert bei über 2000 an – Pandemiehöchststand. Das geht nicht spurlos an den Schulen und dem Betrieb der Einrichtungen vorbei. Wie dramatisch diese Lage werden kann, zeigt sich an der Caspar-David-Friedrich-Schule im Ostseeviertel. Seit dem 8. März gilt hier Phase drei der Landesregierung. Heißt, dass ein normaler Unterricht durch zu viele ausfallende Lehrkräfte nicht mehr möglich ist. Ein Drittel aller Lehrer fehle, gibt die stellvertretende Schulleiterin, Anke Thurow, an.

Für die fünften und sechsten Klassen bedeutet das Notbetreuung, ab der siebten Jahrgangsstufe werden die Schüler im Fernunterricht betreut. Nicht ideal, aber es funktioniere, so Thurow. Sie sei nur überrascht gewesen, dass dieser Fall so schnell eingetreten sei. Wie lange man dieses System fahren müsse, würde nun von Woche zu Woche entschieden werden.

Über 100 Einrichtungen im Kreis betroffen

Im gesamten Kreis sind zahlreiche Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen, erklärte Achim Froitzheim, Sprecher der Kreisverwaltung. In mehr als 108 Einrichtungen sei das Virus nachgewiesen. „Die roten Punkte sind über die ganze Karte verteilt“, erklärte er dazu. Laut Froitzheim seien besonders Schulen betroffen.

Während sogenannte Fallhäufungen Anfang des Jahres noch bedeuteten, dass zwei oder drei Fälle an einer Einrichtung gemeldet wurden, geben sie nun vor allem an, dass es Fälle im zweistelligen Bereich an einer Einrichtung gibt. Froitzheim zählt exemplarisch Schulen aus dem Greifswalder Raum auf. So gebe es an der Kollwitzschule 18 Corona-Fälle, an der Nexöschule 13, acht an der Fischerschule, 19 an der Martinschule. Die Liste sei erweiterbar.

Von Philipp Schulz