Bunte Lenkdrachen an der Ostsee

Karlshagen

Trotz des windigen und nasskalten Wetters strömten Hunderte am Wochenende an den Karlshagener Strand. Schließlich sieht man am Himmel nicht so häufig riesige bunte Drachen in allen Variationen. Die Gastgeber vom Karlshagener Eigenbetrieb hatten zum achten Drachenfestival eingeladen. Wer keinen Himmelsgleiter oder Windvogel dabei hatte, konnte ihn einfach vor Ort basteln. Ein Hingucker ist der mit 15 Meter Länge, 10 Meter Breite, 9 Meter Höhe und über 30 Meter Kletter- und Rutschfläche größte aufblasbare Drache der Welt. Den ersten Preis für den selbst gebastelten Drachen bekamen Lina und Ellen Polster aus Berlin. Die Nase vorn beim vor Ort gebastelten Drachen hatte am Ende Oliver Oberender. Die Preisträger gewannen Gutscheine für Übernachtungen.

Zur Galerie Drachenfestival in Karlshagen

Von Henrik Nitzsche