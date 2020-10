Vier Premieren im Theater Anklam bis Jahresende

Anklam

Im Theater Anklam wird wieder eifrig geprobt. Bis zum Jahresende stehen vier Premieren an. Den Anfang machen „Zwei Männer ganz nackt“, eine Komödie von Sébastien Thiéry in der Regie von Martin Schneider. Ein erfolgreicher Anwalt wacht eines Tages an der Seite seines Arbeitskollegen auf – und zwar ganz nackt. Die beiden können sich das nicht erklären und gehen gemeinsam auf Spurensuche. Premiere ist am 17.10 im Theater Anklam, erste Vorstellung in Zinnowitz 20.10.

Eine Woche später, am 24.10., hat „Theater, Theater“ ein Komödie von Tom Müller und Sabine Misiorny ebenfalls in Anklam Premiere. Erste Vorstellung in Zinnowitz ist am 31.10. Regisseurin Birgit Lenz erzählt eine Bühnengeschichte, in die sich ein Zuschauer, der für einen vermeintlichen Kollegen gehalten wird, einmischt und natürlich alles durcheinander bringt. Der Klassiker „Die Weihnachtsgans Auguste“ wird als Familienstück auch wieder auf die Bühne kommen. „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ von Hannes Hüttner ist seit Generationen ein Kinderbuchklassiker und nun von Anna Engel für die Bühne adaptiert worden. Er steht im Dezember auf dem Anklamer Spielplan.

Anzeige

Neujahrskonzert in der Blechbüchse fällt aus

„Die Peenebrenner“ lassen es sich nicht nehmen und werden ein Silvesterstück mit dem Titel „Das Gespenst von Quilow“ auf unter der Regie von Wolfgang Bordel auf die Bühne bringen.

Da nach wie vor die Corona-Sicherheitsmaßnahmen angesagt sind und dadurch die Platzkapazität im Theater beschränkt ist, empfiehlt es sich rechtzeitig Karten zu kaufen bzw. zu reservieren.

Das traditonelle Neujahrskonzert mit dem Salonorchester Metropol und Solisten aus Berlin im gelben Theater „Die Blechbüchse“ muss in den Sommer 2021 verlegt werden. Dann gibt es ein beschwingt leichtes Sommerprogramm. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Karten unter 03971/ 26 888 00

Von Martina Krüger