Zirchow

Am Sonnabend um 13.30 Uhr wird für die Feuerwehren von Zirchow und Benz von der Leitstelle Alarm ausgelöst: Schwerer Unfall auf der B 110 am Ortseingang von Zirchow. Mehrere Krankenwagen, Notärzte und Rettungshubschrauber sind ebenfalls auf dem Weg zum Unfallort. Die Zirchower Retter haben den kürzesten Weg zur Unfallstelle und sind wenig später vor Ort. Dort bietet sich ein furchtbarer Anblick: Ein mit vier Personen besetzter Toyota aus Berlin, ist mit einem Berliner Pick-up frontal zusammengestoßen – und zwar mit solcher Wucht, dass der Toyota mit dem Heck auf der Leitplanke aufsitzt.

Bei dem Unfall sind zwei Frauen, beide 72 Jahre alt, ums Leben gekommen. Sie starben noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher, ein 74-jährige Fahrer, und sein 82-jähriger Beifahrer werden lebensbedrohlich verletzt und durch zwei Rettungshubschrauber – Christoph 47 aus Greifswald und den ADAC-Rettungshelicopter Christoph 48 aus Neustrelitz – ins Krankenhaus geflogen. Alle vier waren mit dem Auto, das in Richtung Ahlbeck unterwegs war, auf dem Weg in den Urlaub und aus unbekannter Ursache am Samstagmittag auf Usedom in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte.

Der 52-jährige Transporterfahrer, er war mit einem Ford Ranger in Richtung Stadt Usedom unterwegs, und seine 51-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Kleiner Hund wird liebevoll versorgt

Die Bundesstraße 110 wurde durch Polizei und Feuerwehr sofort voll gesperrt. Dass es am Ende dieses Sommertages mit tropischen Temperaturen viereinhalb Stunden werden würden, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand von ihnen. Die Kameraden der Feuerwehren aus Zirchow und Benz reagieren unter der Leitung des Einsatzleiters Mathias Stüdemann umsichtig und immer in Absprache mit der Polizei vor Ort. In brütender Hitze bei 38 Grad rinnt den Männern und Frauen in ihrer dicken Schutzausrüstung der Schweiß in Strömen.

Die 16-jährige Naomi kümmert sich liebevoll um den kleinen Hund, der in einem der beiden Unfallfahrzeuge mit saß. Quelle: Cornelia Meerkatz

Trotz dieser erschwerenden äußeren Umstände geben die Einsatzkräfte alles. Sie leisten Hilfe bei der Bergung der Unfallopfer. Überall auf der Straße liegen Pkw-Teile. Aus einem der Unfallfahrzeuge wird ein kleiner, völlig verstörter Hund geholt. Die 16-jährige Naomi von der Freiwilligen Feuerwehr Zirchow, die erstmals bei einem so schweren Unfall im Einsatz ist, kümmert sich liebevoll. Schnell ist für den Vierbeiner eine Wasserschale organisiert. Etwas später kommt die Nachricht, dass der kleine Vierbeiner von den Bekannten der Besitzer abgeholt wird. Sie werden sich um das Hundchen kümmern. Gegen 15.30 Uhr ist die Dekra vor Ort, um den Unfall zu untersuchen und zu rekonstruieren, denn die Unfallursache ist unbekannt.

Am Ortseingang von Zirchow ereignete sich am Sonnabend ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten, zwei lebensbedrohlich und zwei Schwerverletzten. Die Bundesstraße 110 war viereinhalb Stunden voll gesperrt. Quelle: Tilo Wallrodt

Erster Einsatz für Jugendliche Retter

Mathias Stüdemann und seine erfahrenen Kameraden achten während des gesamten Einsatzes darauf, dass den jugendlichen Rettungskräften nicht zuviel zugemutet wird. „Wir hatten uns untereinander so verständigt, dass all jene Jugendlichen, die einen solchen Unfallanblick nicht gut verkraften, erst einmal abgezogen werden. Wir waren ja genügend Rettungskräfte an der Unfallstelle. Und natürlich werten wir alles zusammen noch einmal auf, damit keine Schäden zurückbleiben“,sagt er am Tag nach dem Unfall.

Was ihn schon während der Unfallaufnahme wütend gemacht hat: Es gibt immer noch Gaffer und auch Unvernünftige, die meinen, mit Motorrad oder Fahrrad mal eben so an der Unfallstelle vorbeifahren zu können. Zum Glück, so sagt er, konnten alle Neugierigen rechtzeitig abgewiesen werden. Wer aus Richtung Ahlbeck in Richtung Stadt Usedom unterwegs war, wurde durch Claudia Stüdemann, die Ehefrau des Einsatzleiters und ebenfalls Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, zum Wenden aufgefordert. Sie nannte auch allen, die fragten, eine mögliche Umleitung.

Rücksichtslosigkeit vor der Unfallstelle

Dennoch war auch sie streckenweise fassungslos, mit welcher Geschwindigkeit trotz Warnhinweisen auf eine Unfallstelle zugefahren wird bzw. wie rücksichtslos manche Menschen wenden und dabei in Kauf nehmen, einen weiteren Unfall zu verursachen. „Manchmal denkt man wirklich, die Leute haben die Fahrerlaubnis in der Lotterie gewonnen“, sagt sie. Sie wünsche jedem Gast, der nach Usedom komme, einen erholsamen Urlaub und dass er gesund an- und wieder abreist. „Es sind wirklich oftmals nur Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden“, fügt sie nachdenklich an.

Neben dem Rettungshubschrauber Christoph 47 war auch der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 48 aus Neustrelitz mit im Einsatz.. Quelle: Tilo Wallrodt

Gegen 17.30 Uhr ist am Sonnabend die Unfallaufnahme beendet. Die Rettungskräfte der Wehren aus Zirchow und Benz sind mit ihren Kräften am Ende. Das Thermometer zeigt noch immer 35 Grad an. Ihre Uniformen kleben am Körper. Dennoch: Bis 18 Uhr wird noch die Straße gesäubert, werden Werkzeuge wieder im Feuerwehrauto verstaut, Sperrschilder zusammengepackt. Gegen 18 Uhr ist die B 110 nach viereinhalb Stunden Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben.

Von Cornelia Meerkatz