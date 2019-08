Stralsund

Vierter Prozesstag im Mordfall Maria K.: Am Landgericht Stralsund werden am Donnerstag vor der Großen Jugendkammer vier weitere Zeugen gehört. Einer von ihnen ist der junge Mann, der auf der in den Köpfen der mutmaßlichen Täter existierenden Liste möglicher Mordopfer gestanden haben soll.

Das jedenfalls hat der Angeklagte Nicolas K. während seiner Aussage am ersten Verhandlungstag behauptet. Er sagte auch, dass sie sich gegen ihn entschieden hatten, da der Mann in Heringsdorf wohne und die Angeklagten weder motorisiert waren noch Geld für öffentliche Verkehrsmittel hatten.

Bilder vom Prozessauftakt im Mordfall Maria K.

Zur Galerie Bilder vom Prozessauftakt im Mordfall Maria K. am Landgericht Stralsund

Spannend dürften die Ausführungen der drei Gutachter werden: Die beiden Forensiker werden die Ergebnisse der Begutachtung der beiden mutmaßlichen Täter erläutern. Dabei werden auch Aussagen zur Schuldfähigkeit der beiden Angeklagten getroffen. Eine weitere Gutachterin wird zu den Ergebnissen der DNA-Proben sprechen.

Von Cornelia Meerkatz