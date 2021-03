Zinnowitz

Die Vorpommersche Landesbühne sagt das traditionelle Osterspektakel am Strand von Zinnowitz ab. Dies teilte in dieser Woche eine Theatersprecherin mit. Das Spektakel, welches in den vergangenen Jahren am Ostersonntag immer tausende Gäste an die Zinnowitzer Seebrücke lockte, ist unter den aktuellen Corona-Bedingungen nicht durchführbar.

Zu Ostern treffen sich nun Kirche und Theater auf der Vineta-Bühne, um über das wichtigste christliche Fest nachzudenken, der Auferstehung Jesu Christi. Auch in den Vineta-Geschichten geht es immer wieder um Vergehen und Aufgehen.

Ostersonntag spielt bei Vineta-Sage besondere Rolle

Der Ostersonntag spielt auch in der Vineta-Sage eine besondere Rolle. Am Ostermorgen entsteigt die Stadt den Fluten der Ostsee und wartet auf Erlösung, die allerdings darin besteht, dass jemand den Händlern etwas abkaufen kann – und sei nur für einen Pfennig.

Gemeinsam mit dem Familien-Projekt-Chor und der Evanglischen Gemeinde Krummin, Karlshagen, Zinnowitz werden auf Abstand Osterlieder gesungen. Orgelklänge und Musik aus den Vineta-Inszenierungen werden dem Ganzen einen passenden Rahmen geben. Im Anschluss soll es auch eine Ostereiersuche geben.

Gottesdienst auf Vineta-Bühne an Heiligabend

Bereits am Heiligabend fand auf der Vineta-Bühne der Gottesdienst statt. Kirche und Theater arbeiten schon länger zusammen, so fanden im vergangenen Sommer etliche Theaterveranstaltungen in den Kirchen in Zinnowitz, Heringsdorf und Wolgast statt.

Der Eintritt zum Gottesdienst ist kostenfrei, es wird jedoch darum gebeten, sich unter 038377/42045 anzumelden, damit bei einer möglichen Corona-Infektion schnellstmöglich die Kontakte nachverfolgt werden können.

Von OZ