Krippenspiel statt Vineta und Weihnachtslieder statt Tanzeinlagen: An Heiligabend gibt es zum ersten Mal auf der Vineta-Bühne einen Gottesdienst. Die Kirchen rechnen zum Weihnachtsfest mit einem erhöhten Aufkommen von Besuchern und in der Kirche sind durch die Abstände nicht so viele Besucher zulässig.