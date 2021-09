Vineta-Festspiele auf Usedom: 9000 Zuschauer im schwierigen Corona-Jahr

Zinnowitz

Am Freitagabend gingen die Vineta-Festspiele 2021 auf der Ostsee-Bühne in Zinnowitz zu Ende. Nach insgesamt 26 Vorstellungen der Episode „Traum ohne Wirklichkeit“ hat sich nun dieser Traum ausgeträumt. „Alle Vorstellungen wurden ausnahmslos vom Publikum gefeiert und die Schauspieler mussten meist zwei Zugaben geben“, so eine Theatersprecherin.

Am Ende dieses Vineta-Zyklus verabschiedeten sich alle Fabelwesen, die Halbgötter und auch der sprechende Baum Dar, um der Stadt Vineta eine neue Chance zu geben.

Diese hatte in der Episode sich nichts zuschulden kommen lassen und musste deshalb auch nicht untergehen. Dementsprechend selbstbewusst verabschiedeten sich die Vineter auch mit dem Song „Wir sind die Besten“ von der Bühne. Auch die Zuschauer konnten dies feiern, in dem sie zum letzten Song Wunderkerzen anzündeten. Eine lange Tradition in der 25-jährigen Geschichte der Festspiele.

Dieses Jahr nur 14 Akteure auf der Bühne

Dieses Vineta-Jahr war auch ein besonderes. Die Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne konnten corona-bedingt nicht von Eleven der Theaterakademie Vorpommern unterstützt werden, so dass nur 14 Akteure auf Bühne standen. Ein Novum in der 25-jährigen Geschichte der Festspiele. Regulär agieren mindestens doppelt so viele.

Nahezu alle Vorstellungen waren ausverkauft – corona-ausverkauft, denn nur 275 bis 350 Plätze der 1000 möglichen konnten besetzt werden. Insgesamt kamen rund 9000 Besucher von Anfang Juli bis jetzt. Das entspricht einer Auslastung von 97 Prozent. „Keine der Vorstellungen musste wetterbedingt abgesagt werden“, so die Sprecherin.

Kultusministerin auf der Vineta-Bühne

Als besonderen Gast konnten die Festspiele in einer Vorstellung Kultusministerin Bettina Martin (SPD) begrüßen, die auf der Bühne in die Rolle einer Wikinger-Königin schlüpfte. Auch Peter Hick, Theaterleiter der Störtebeker-Festspiele, kam nach Usedom, um sich die Festspiele anzusehen.

„Goldfest der Gaukler“ wird 2022 gezeigt

Der Arbeitstitel für die Vineta-Geschichte 2022 lautet: „Das Goldfest der Gaukler“. Diese wird wieder aus der Feder von Wolfgang Bordel stammen. „Vineta wird seinen zurückgewonnenen Reichtum feiern und sich viele Gäste einladen. Doch diese heile Welt wird vermutlich nicht von Dauer sein“, erklärt er.

Letztes Open Air in MV beginnt am 8. September in Anklam

Für den 8. September bereitet die Vorpommersche Landesbühne den Start des letzten Open Air der Saison in Mecklenburg-Vorpommern vor: „Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ . Dieses Spektakel, das hauptsächlich von Amateurschauspielern auf die Bühne gebracht wird, findet erstmals auf dem Anklamer Theaterhof statt. An dieser Geschichte mit Musik, Tanz und einer Mini-Kanonenschlacht werden nicht nur die Anklamer Spaß haben.

