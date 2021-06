Zinnowitz

„Traum ohne Wirklichkeit“. Unter diesem deutungsvielfältigen Titel feiert das Vineta-Ensemble unter der Leitung von Dr. Wolfgang Bordel am Samstagabend Premiere und zugleich den 25. Geburtstag des Spektakels. Auf der Ostseebühne werden Süd- und Nordvineter, Alt-Vineter und sagenhafte Wesen sowie Halbgötter aus dem Sonnensystem miteinander in die verschiedensten Beziehungen geraten. Rassiger Zwist, Liebe und Humor inklusive.

Ein sprechender Baum mischt sich ein, Einhorn und Wiedergänger sind mit von der Partie, und die Bürger der Stadt Vineta wollen eine Show auf die Beine stellen, in der sie ihre Geschichte nachspielen und so zu neuem Reichtum gelangen. Das aber missfällt den mythischen Gestalten. Und so nehmen die Ränke und Reigen, Kämpfe und Kontroversen ihren Lauf. Kommt das irgendjemandem sehr bekannt vor? Ja, es ist der Stoff, aus dem Jahr für Jahr der Neid und die Rachsucht, aber auch die Liebe und das Gute dafür sorgen, dass in Zinnowitz Geschichten erzählt, gespielt und besungen werden, die nicht ohne Relevanz zur Gegenwart und für uns moderne Menschen sind.

Kalkuliert wird mit 270 Zuschauern

Ab der Premiere am 3. Juli sind, allen schlimmen Corona-Vorzeichen zum Trotz, nun doch 26 Vorstellungen geplant, in denen 14 Mitwirkende (fast ausschließlich feste Mitglieder des Ensembles der Vorpommerschen Landesbühne) ihr Können beweisen dürfen. Zunächst kalkuliert der Veranstalter mit nur 270 von mehr als 1100 Sitzplätzen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. „Kommen viele Großfamilien mit Kindern und Enkeln zur Aufführung, so können sie, weil aus einem Hausstand, eng beieinander sitzen, was wiederum erlauben würde, insgesamt bis zu 400 Tickets zu verkaufen“, sagt Intendant Martin Schneider.

Am Samstag startet auf der Ostseebühne "Vineta". Mit dabei ist Schauspieler Heiko Gülland. Quelle: Steffen Adler

Neben Bordel (Buch und Regie) sind Gesine Ullmann (Bühne und Kostüm), Anika Laß (Choreografie) und Mike Hartmann (Musik) für die Neuproduktion zuständig. Sie alle freuen sich nicht nur auf viele Gäste aus nah und fern, sondern zur Erstaufführung besonders auf den Zinnowitzer Alt-Bürgermeister, Dr. Wolfgang Krug, der sich angesagt hat. Nur mit seiner entschlossenen Hilfe war es am 14. Juni 1997 gelungen, das Spektakel überhaupt aus der Taufe zu heben.

Auf der Bühne wird auch anno 2021 wieder entschlossen gekämpft, mutig der Meinungsstreit angefacht und leidenschaftlich geküsst. Es gibt Farben und Effekte, Masken, Tänze und überraschende Pyrotechnik sowieso. Bordel hat das eigentlich schon im letzten Jahr geplante Stück mehrfach umgearbeitet, denn ohne Bezüge zur aktuellen politischen Lage (etwa Wahlkampf und Impfstoff Sputnik) kommt er schlechthin gar nicht aus.

Reichtum und sauberes (oder schmutziges) Geld sind allgegenwärtig, und doch tritt das wohlhabende Vineta vermutlich am Ende ohne Schuld ab von der Bühne, um 2022 wieder neu aufzuerstehen. Und ob unausgesprochen oder nicht: „Der 6. Sinn des Menschen ist die Gier“, soll Schauspieler Erwin Bröderbauer gesagt und damit (leider) reichlich Zustimmung im Ensemble gefunden haben. Das Spiel indes beginnt mit einem Leierkastenmann, einem sprechenden Baum und Wasserfrauen, die den Betrachtern zuraunen: „Komm nach Vineta“. Wer mehr erfahren möchte, sollte den Weg auf die abendliche Open-Air-Bühne mitten in Zinnowitz nicht scheuen. Es lohnt sich!

Bis zur allerdings schon ausverkauften Premiere am 3. Juli muss die Crew noch mehrere Probedurchläufe absolvieren, einen davon nur in Sprechform. „Sie alle sind nicht zuletzt dafür nötig, um die letzten kleinen technischen Feinheiten auszusteuern, die tonale und visuelle Abstimmung herzustellen und den Spielrhythmus hinzubekommen“, sagt Schauspieler Heiko Gülland.

Ein Märchen- und Sagenzentrum?

Bereits für die nähere Zukunft hegt Regisseur und Geschichtsexperte Bordel übrigens neue Ideen. Ihm schwebt so etwas vor wie ein vinetisches Märchen- und Sagenzentrum am Spielort, im Zinnowitzer Buchenwald. Quasi ein immaterielles Weltkulturerbe für Sagen im Norden. Und wer ihn kennt, weiß, dass – wenn er solche Vorhaben schon ausspricht – deren Umsetzung bereits als fast sicher gelten darf. Doch zunächst heißt es ab Samstagabend „Traum ohne Wirklichkeit“. Bis zum 3. September jeweils montags, mittwochs und freitags ab 19.30 Uhr.

Tickets gibt es online unter www.vineta-festspiele.de; telefonisch unter 03971/26 88 800, bei der Kurverwaltung Zinnowitz und den Stadtinformationen Wolgast und Anklam sowie an der Theaterkasse Zinnowitz, Seestraße 8, direkt an der Bühne.

Von Steffen Adler