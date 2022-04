Zinnowitz

„Ostern mit Menschen, das ist gefühlt 100 Jahre her“, sagt Erwin Bröderbauer und schaut ins weite Rund. Vor knapp 1000 Besuchern hat der Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne schon lange nicht mehr agieren können. Und heute kommt alles zusammen: Bei strahlend blauem Himmel darf die Stadt Vineta nach drei Jahren endlich mal wieder den Fluten entsteigen.

Der Auftakt der Vineta-Saison ist zugleich mit einem Abschied verbunden. Zwei der beliebtesten Figuren aus dem vinetischen Kosmos sagen Adieu: Das freundlich-pfiffige Einhorn Fabella und der durchtriebene Konsul Warin haben ihre letzten Auftritte. Fabella, gespielt von Anna Jamborsky, und Warin (Erwin Bröderbauer) waren drei Mal Hauptfiguren der Vineta-Geschichten.

An diesem Sonntag dürfen sie noch einmal gemeinsam die vinetische Familie präsentieren, die 2020 und 2021 wegen Corona ausgebremst wurde.

Warin nennt seine Fabella „Honigbusen“, sie kontert mit „Zotteltierchen“. Er will jetzt das Kommando übernehmen, weil „jedes Volk braucht einen Volker. Und deshalb werde ich ihr Volker sein“, bestimmt Bröderbauer für sich.

Bröderbauer als Hohepriester

Gaukler betreten die Bühne. Sie bieten einen Vorgriff auf die Vineta-Episode 2022, die „Das Goldfest der Gaukler“ heißen wird. Am 25. Juni ist die Premiere auf der Ostsee-Bühne Zinnowitz geplant. Bröderbauers neue Rolle wird ein Hohepriester sein.

Knapp 40 Vineter – Schauspieler und Eleven dreier Studienjahrgänge – vertreiben sich an diesem Ostersonntag ihre Zeit am Strand mit Liedern, Kämpfen und Tänzen. Zwischendurch gibt es Kanonenschüsse, ehe die „Horden aus dem hohen Norden“ angekündigt werden. Kein Vineta ohne die Wikinger, die mit Faust und Degen gleich zur Sache kommen. Bis der Volker einschreitet: „Halt! Stop! Freunde. Gewalt ist keine Lösung. Es ist Ostern. Das Fest der Liebe, Freundschaft und Familie.“

Hebungen, Jonglage und Salto: Die Gaukler zeigen den vinetischen Freunden ihr Können. Quelle: Henrik Nitzsche

Und was passt besser dazu als Tauben, die in den Ostseehimmel steigen. Sie gehören zum Vineta-Osterspektakel wie auch Siegfried von Arnim aus Wolgast, der sich seit 15 Jahren um die fliegenden Akteure kümmert. Die meisten dürften ihn als netten Herrn an der Kasse vom Heringsdorfer Chapeau Rouge kennen. Heute hat er 30 Brieftauben des Wolgaster Züchters Mario Wegner dabei. „Sie drehen kurz eine Runde und dann geht es nonstop nach Wolgast in den Schlag. Sie brauchen etwa 15 Minuten“, sagt von Arnim, der mit seinen Kollegen ab 19. April die Karten für die Vineta-Saison verkauft.

Wie es Vineta-Fans gewöhnt sind, wird die Episode in diesem Jahr auch wieder mit viel Witz und Anspielungen auf die Gegenwart erzählt. Auf der Bühne gibt es Tänze, Musik, wagemutige Kämpfe und zum Finale eine Lasershow. Neben Zinnowitz werden die Akteure der Landesbühne in diesem Jahr auch wieder auf der Wolgaster Schlossinsel, dem Heringsdorfer Chapeau Rouge, dem Anklamer Theater und in Barth zu erleben sein.

Nach dem Vinetaauftakt zu Ostern in Zinnowitz bringt es Bröderbauer auf den Punkt: „Wir haben endlich wieder ein Stück Normalität zurück.“

Von Henrik Nitzsche